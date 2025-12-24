https://noticiaslatam.lat/20251224/orban-asegura-que-europa-se-encuentra-en-estado-de-desintegracion-1169749745.html

El dominio ha llegado a su fin: Orban asegura que Europa se encuentra en estado de desintegración

"La Unión Europea se encuentra en estado de desintegración. Este proceso se desarrolla paralelamente con los esfuerzos de la burocracia de Bruselas de edificar un imperio", dijo al periódico Magyar Nemzet.De acuerdo con Orban, la UE se desintegra del siguiente modo: en Bruselas "se toman decisiones que no se cumplen. Primero un país no las cumple, después dos, luego tres. Pese a la intención de fortalecer el poder central, las personas que toman decisiones se ven obligadas a retroceder".Orbán afirmó que los días de la UE están contados si continúa con su actual política económica. Además, aseguró que salir de la UE no tiene sentido porque es una entidad que se desintegrará por sí misma y, para solucionar el problema, dio un plazo de dos o tres años. El mandatario húngaro advirtió que la UE se romperá si los liberales, que ostentan el poder en Bruselas, no son sustituidos por patriotas y para ello es necesario depurar a la manera estadounidense actual. El jefe del Gobierno húngaro declaró con anterioridad que la época de 500 años de dominio de la civilización occidental ha tocado a su fin, que la estrategia de occidentalizar el mundo entero ha fracasado y que el centro de la economía mundial se ha desplazado hacia el Este, y apuntó al nacimiento de una nueva época, la de Eurasia. Además, Orbán dio por terminado el orden mundial liberal y señaló como países beneficiados a los capaces de trabajar al máximo rendimiento y como los más perjudicados a los incapaces de defender sus propios valores.

