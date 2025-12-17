La orden antifentanilo de Trump buscaría dar "sustento legal" al despliegue militar de EEUU en el Caribe

"Ninguna bomba hace lo que esta hace. Entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año", dijo el republicano en conferencia de prensa desde la Casa Blanca este 15 de diciembre. Al respecto, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, señaló que la orden ejecutiva firmada por Trump está siendo estudiada por su Administración para saber sus alcances, pero, dijo, lo primordial es atender las causas del consumo ilegal de esta sustancia. "Nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta. Por supuesto que hay que atender los delitos, para eso hay una fiscalía y hay jueces, pero hay que atender también las causas del consumo de drogas. Si no se atienden las causas, será el fentanilo o será otra droga, pero van a seguir utilizándose drogas", sentenció.¿Un mayor margen de acción para Washington?En una entrevista con Sputnik, el analista y experto en temas de seguridad, David Saucedo, señaló que la nueva designación de Trump sobre el fentanilo "amplía el margen de acción" de sus políticas. Con esta nueva designación del fentanilo como "arma de destrucción masiva", se daría "marco y sustento legal" a acciones unilaterales como el envío de buques de guerra cerca de las costas de Venezuela bajo el pretexto de la "seguridad nacional de EEUU" y la "lucha contra el narcotráfico". Al respecto, Alberto Guerrero Baena, consultor mexicano especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, señaló que EEUU "necesitaba la orden o la parte jurídica que justificara una acción permanente y constante" en contra de aquellos países y actores que considere responsables del tráfico de fentanilo a territorio norteamericano. "Lo que busca Trump es cumplirle a su base electoral"El analista David Saucedo apuntó que Trump fue electo como presidente de los Estados Unidos con cuatro ejes de campaña: una agenda profundamente antinmigrante, una agenda proteccionista en materia económica, una agenda de combate al narcotráfico y la promesa de un crecimiento económico. Con él coincide Guerrero Baena, quien señaló que incluso en los perfiles de quienes están a cargo de la seguridad de EEUU se percibe una falta de seriedad y de estrategia en las decisiones políticas. "Tomando en cuenta qué tipo de funcionarios ha puesto en las carteras y qué implican este tipo de políticas de seguridad, inmediatamente te das cuenta de que es un discurso para sostener, valga la redundancia, su propio discurso electorero", acusó. Ambos expertos coincidieron en que la declaratoria de los grupos del crimen organizado como "organizaciones terroristas extranjeras", la cual el próximo enero cumple un año, en realidad no ha servido de mucho en el combate al fentanilo; sin embargo, dicen, sí ha sido un arma política. ¿México está en peligro? Hace apenas unos días, Trump señaló que su Administración pronto podría iniciar ataques terrestres contra cárteles del crimen organizado en Venezuela e indicó que su Administración ha "eliminado" el 96% de las drogas que llegaban al país norteamericano vía marítima."Y ahora estaremos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil, y eso va a empezar a suceder", sentenció el mandatario, quien en repetidas ocasiones ha amagado con realizar ataques dentro de territorio venezolano.Sobre si México se encuentra vulnerable para un ataque de Washington bajo el pretexto del combate al narcotráfico, Guerrero Baena señaló que actualmente el país latinoamericano no es susceptible a acciones de este tipo. "Hay un tema muy importante que tenemos como contención: la Copa del Mundo de la FIFA. Si el Mundial de fútbol no estuviera a la puerta de la esquina, quizás sí pudiera haber una posibilidad de intervención", finalizó el experto.
El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para elevar el nivel de peligro del fentanilo al de una "arma de destrucción masiva". ¿Qué hay detrás de esta designación? ¿Qué dimensiones políticas adquiere ahora este opioide sintético que ha provocado la muerte de cientos de miles en el país norteamericano?
"Ninguna bomba hace lo que esta hace. Entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año", dijo el republicano en conferencia de prensa desde la Casa Blanca este 15 de diciembre.
Al respecto, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, señaló que la orden ejecutiva firmada por Trump está siendo estudiada por su Administración para saber sus alcances, pero, dijo, lo primordial es atender las causas del consumo ilegal de esta sustancia.
"Nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta. Por supuesto que hay que atender los delitos, para eso hay una fiscalía y hay jueces, pero hay que atender también las causas del consumo de drogas. Si no se atienden las causas, será el fentanilo o será otra droga, pero van a seguir utilizándose drogas", sentenció.
En una entrevista con Sputnik, el analista y experto en temas de seguridad, David Saucedo, señaló que la nueva designación de Trump sobre el fentanilo "amplía el margen de acción" de sus políticas.
"Fortalece lo que ha hecho el Gobierno de EEUU desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca: incrementar las partidas presupuestales y las atribuciones de las agencias de seguridad y generar presión en contra de los países del mundo de tipo arancelario, restricciones migratorias, comerciales y de seguridad", señaló el experto.
Con esta nueva designación del fentanilo como "arma de destrucción masiva", se daría "marco y sustento legal" a acciones unilaterales como el envío de buques de guerra cerca de las costas de Venezuela bajo el pretexto de la "seguridad nacional de EEUU" y la "lucha contra el narcotráfico".
"Lo que hace [la orden ejecutiva] es ampliar las facultades [de la Casa Blanca", apunta el especialista.
Al respecto, Alberto Guerrero Baena, consultor mexicano especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, señaló que EEUU "necesitaba la orden o la parte jurídica que justificara una acción permanente y constante" en contra de aquellos países y actores que considere responsables del tráfico de fentanilo a territorio norteamericano.
"Declarar al fentanilo como arma de destrucción masiva es buscar tener una injerencia en las políticas de otros países; en pocas palabras, se está viendo un tema totalmente injerencista, buscando justificarlo en que otros gobiernos no están trabajando de manera permanente en el tema", ponderó.
"Lo que busca Trump es cumplirle a su base electoral"
El analista David Saucedo apuntó que Trump fue electo como presidente de los Estados Unidos con cuatro ejes de campaña: una agenda profundamente antinmigrante, una agenda proteccionista en materia económica, una agenda de combate al narcotráfico y la promesa de un crecimiento económico.
"Lo que busca Donald Trump [con estas órdenes ejecutivas], desde mi perspectiva, es cumplirle a su base electoral (...). En sus cuatro ejes de campaña no ha avanzado gran cosa, pero sí ha generado una percepción de que lo está intentando", agregó.
"Tomando en cuenta qué tipo de funcionarios ha puesto en las carteras y qué implican este tipo de políticas de seguridad, inmediatamente te das cuenta de que es un discurso para sostener, valga la redundancia, su propio discurso electorero", acusó.
"Dudo mucho de la efectividad de estas decisiones. Este es un proyecto que tendría que hacerse a mediano y largo plazo como todos los proyectos serios, porque de entrada tendrías primero que estudiar los territorios en donde se necesita hacer inteligencia, y sobre todo, establecer la cooperación binacional con los países implicados, y esto no ha pasado", abundó.
Ambos expertos coincidieron en que la declaratoria de los grupos del crimen organizado como "organizaciones terroristas extranjeras", la cual el próximo enero cumple un año, en realidad no ha servido de mucho en el combate al fentanilo; sin embargo, dicen, sí ha sido un arma política.
"Fue algo totalmente de corte mediático y que no tuvo ninguna consecuencia. Esto lo usaron los norteamericanos para ganar terreno en otros ámbitos; y para obtener concesiones de parte de México en el tema de seguridad fue gracias al chantaje arancelario", consideró David Saucedo.
"Y ahora estaremos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil, y eso va a empezar a suceder", sentenció el mandatario, quien en repetidas ocasiones ha amagado con realizar ataques dentro de territorio venezolano.
Sobre si México se encuentra vulnerable para un ataque de Washington bajo el pretexto del combate al narcotráfico, Guerrero Baena señaló que actualmente el país latinoamericano no es susceptible a acciones de este tipo.
"Hay un tema muy importante que tenemos como contención: la Copa del Mundo de la FIFA. Si el Mundial de fútbol no estuviera a la puerta de la esquina, quizás sí pudiera haber una posibilidad de intervención", finalizó el experto.
