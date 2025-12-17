https://noticiaslatam.lat/20251217/la-orden-antifentanilo-de-trump-buscaria-dar-sustento-legal-al-despliegue-militar-de-eeuu-en-el-1169491769.html

La orden antifentanilo de Trump buscaría dar "sustento legal" al despliegue militar de EEUU en el Caribe

La orden antifentanilo de Trump buscaría dar "sustento legal" al despliegue militar de EEUU en el Caribe

El presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para elevar el nivel de peligro del fentanilo al de una "arma de destrucción masiva".

"Ninguna bomba hace lo que esta hace. Entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año", dijo el republicano en conferencia de prensa desde la Casa Blanca este 15 de diciembre. Al respecto, la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, señaló que la orden ejecutiva firmada por Trump está siendo estudiada por su Administración para saber sus alcances, pero, dijo, lo primordial es atender las causas del consumo ilegal de esta sustancia. "Nuestra visión de cómo atender el consumo de drogas es distinta. Por supuesto que hay que atender los delitos, para eso hay una fiscalía y hay jueces, pero hay que atender también las causas del consumo de drogas. Si no se atienden las causas, será el fentanilo o será otra droga, pero van a seguir utilizándose drogas", sentenció.¿Un mayor margen de acción para Washington?En una entrevista con Sputnik, el analista y experto en temas de seguridad, David Saucedo, señaló que la nueva designación de Trump sobre el fentanilo "amplía el margen de acción" de sus políticas. Con esta nueva designación del fentanilo como "arma de destrucción masiva", se daría "marco y sustento legal" a acciones unilaterales como el envío de buques de guerra cerca de las costas de Venezuela bajo el pretexto de la "seguridad nacional de EEUU" y la "lucha contra el narcotráfico". Al respecto, Alberto Guerrero Baena, consultor mexicano especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, señaló que EEUU "necesitaba la orden o la parte jurídica que justificara una acción permanente y constante" en contra de aquellos países y actores que considere responsables del tráfico de fentanilo a territorio norteamericano. "Lo que busca Trump es cumplirle a su base electoral"El analista David Saucedo apuntó que Trump fue electo como presidente de los Estados Unidos con cuatro ejes de campaña: una agenda profundamente antinmigrante, una agenda proteccionista en materia económica, una agenda de combate al narcotráfico y la promesa de un crecimiento económico. Con él coincide Guerrero Baena, quien señaló que incluso en los perfiles de quienes están a cargo de la seguridad de EEUU se percibe una falta de seriedad y de estrategia en las decisiones políticas. "Tomando en cuenta qué tipo de funcionarios ha puesto en las carteras y qué implican este tipo de políticas de seguridad, inmediatamente te das cuenta de que es un discurso para sostener, valga la redundancia, su propio discurso electorero", acusó. Ambos expertos coincidieron en que la declaratoria de los grupos del crimen organizado como "organizaciones terroristas extranjeras", la cual el próximo enero cumple un año, en realidad no ha servido de mucho en el combate al fentanilo; sin embargo, dicen, sí ha sido un arma política. ¿México está en peligro? Hace apenas unos días, Trump señaló que su Administración pronto podría iniciar ataques terrestres contra cárteles del crimen organizado en Venezuela e indicó que su Administración ha "eliminado" el 96% de las drogas que llegaban al país norteamericano vía marítima."Y ahora estaremos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil, y eso va a empezar a suceder", sentenció el mandatario, quien en repetidas ocasiones ha amagado con realizar ataques dentro de territorio venezolano.Sobre si México se encuentra vulnerable para un ataque de Washington bajo el pretexto del combate al narcotráfico, Guerrero Baena señaló que actualmente el país latinoamericano no es susceptible a acciones de este tipo. "Hay un tema muy importante que tenemos como contención: la Copa del Mundo de la FIFA. Si el Mundial de fútbol no estuviera a la puerta de la esquina, quizás sí pudiera haber una posibilidad de intervención", finalizó el experto.

