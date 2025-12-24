https://noticiaslatam.lat/20251224/empresas-privadas-representaron-mas-del-90-de-las-companias-de-tecnologia-avanzada-en-china-en-2024-1169728792.html

Empresas privadas representaron más del 90% de las compañías de tecnología avanzada en China en 2024

Empresas privadas representaron más del 90% de las compañías de tecnología avanzada en China en 2024

24.12.2025

El informe sobre la Responsabilidad Social de las Empresas Privadas de China (2025), presentado por la Federación de Industria y Comercio (ACFIC), revela que el sector privado no solo domina en cantidad, sino también en especialización. Más del 80% de las firmas consideradas "pequeños gigantes" (empresas innovadoras con nichos de mercado específicos) y aquellas que cotizan en la junta de innovación científica pertenecen al ámbito privado.Por primera vez en la historia económica del país, este sector se convirtió en el mayor participante en el comercio exterior de productos de alta tecnología. Con una participación del 48,5% en las importaciones y exportaciones de estos bienes, las empresas privadas han superado a otros actores, demostrando su competitividad y su capacidad de inserción en las cadenas de suministro globales más sofisticadas.En términos de inversión, el compromiso de las empresas privadas con el desarrollo es evidente, afirma el medio. Las principales 1.000 empresas privadas en cuanto a gasto en investigación y desarrollo (I+D) invirtieron un total de 1,43 billones de yuanes (aproximadamente 202.800 millones de dólares). De este grupo, 112 compañías lograron posicionarse entre las 1.000 organizaciones que más invierten en I+D a nivel mundial.La tendencia hacia una mayor inversión tecnológica parece ser generalizada y no solo limitada a los grandes conglomerados. Los datos del estudio indican que el 71,6% de las empresas privadas participantes registraron un crecimiento interanual en su presupuesto destinado a la investigación. Esto refleja una estrategia a largo plazo para mejorar la eficiencia y la calidad de sus productos mediante la ciencia aplicada.Expertos consultados por el Global Times destacan que las empresas privadas chinas poseen una flexibilidad única para responder a las demandas del mercado y una mayor disposición a asumir riesgos en inversiones tecnológicas. Estas características las convierten en aliados estratégicos para el objetivo nacional de alcanzar la autosuficiencia tecnológica y fortalecer la soberanía de China frente a los desafíos geopolíticos y comerciales externos.La publicación concluye enfatizando que el éxito de estas empresas no solo se mide en términos de rentabilidad, sino en su impacto social y su contribución a la transformación económica del país. Al liderar la transición hacia industrias basadas en el conocimiento, el sector privado chino está redefiniendo el panorama industrial y asegurando un lugar prominente para el país en la carrera tecnológica global, afirma.

china

2025

