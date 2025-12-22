https://noticiaslatam.lat/20251222/por-que-california-podria-iniciar-el-2026-con-un-precio-alto-de-la-gasolina-1169637009.html

¿Por qué California podría iniciar el 2026 con un precio alto de la gasolina?

¿Por qué California podría iniciar el 2026 con un precio alto de la gasolina?

Sputnik Mundo

El estado de EEUU estaría cerca de arrancar negativamente el nuevo año, esto por un alza en el costo de la gasolina, reportó la cadena 'CNN'. 22.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-22T09:34+0000

2025-12-22T09:34+0000

2025-12-22T09:34+0000

internacional

california

eeuu

cnn

los ángeles

gasolina

📈 mercados y finanzas

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0f/1165498273_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c7a30d43f49156f9ccaad254fd326bbb.jpg

De acuerdo con el medio estadounidense, el precio del combustible podría llegar a los cinco dólares cuando, en la actualidad, es de 4,32 dólares.La causa de este incremento es, en gran medida, por el cierre de refinerías en California. Estas instalaciones llevan un largo tiempo concluyendo sus actividades "y dos más cerrarán pronto: una en el área de Los Ángeles, a finales de mes, y otra en el área de la Bahía, en abril. Juntas, ambas proporcionan alrededor del 17 % del suministro de gasolina del estado", resaltó.La cadena destacó que los automovilistas de ese estado ya pagan 50% más que en el resto del país, por lo que esta modificación podría golpear sus bolsillos."Cuando tienes 10 refinerías y dos están inactivas por mantenimiento, ya sea planificado o no, no es un gran problema (...). Pero cuando solo tienes seis y una de ellas está inactiva —Dios no quiera que se produzca un incendio—, estás en problemas", indicó a CNN Tom Kloza, un analista petrolero.Este retiro paulatino de las refinerías de suelo californiano se debe a la apuesta del estado a los autos eléctricos."Las empresas también atribuyen el endurecimiento de las normas ambientales a sus operaciones, el impuesto al carbono y las costosas mejoras necesarias para continuar laborando", refirió la publicación.Con el cierre de las refinerías, "el sistema se debilita, los precios suben y podría haber interrupciones en el futuro", expuso a la cadena Jodie Muller, directora ejecutiva de la Asociación del Petróleo de los Estados del Oeste.

https://noticiaslatam.lat/20250307/eeuu-esta-haciendo-dano-a-su-propio-pueblo-al-revocar-la-licencia-de-chevron-en-venezuela-1161474380.html

california

eeuu

los ángeles

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

california, eeuu, cnn, los ángeles, gasolina, 📈 mercados y finanzas