¿Por qué California podría iniciar el 2026 con un precio alto de la gasolina?
¿Por qué California podría iniciar el 2026 con un precio alto de la gasolina?
22.12.2025
De acuerdo con el medio estadounidense, el precio del combustible podría llegar a los cinco dólares cuando, en la actualidad, es de 4,32 dólares.La causa de este incremento es, en gran medida, por el cierre de refinerías en California. Estas instalaciones llevan un largo tiempo concluyendo sus actividades "y dos más cerrarán pronto: una en el área de Los Ángeles, a finales de mes, y otra en el área de la Bahía, en abril. Juntas, ambas proporcionan alrededor del 17 % del suministro de gasolina del estado", resaltó.La cadena destacó que los automovilistas de ese estado ya pagan 50% más que en el resto del país, por lo que esta modificación podría golpear sus bolsillos."Cuando tienes 10 refinerías y dos están inactivas por mantenimiento, ya sea planificado o no, no es un gran problema (...). Pero cuando solo tienes seis y una de ellas está inactiva —Dios no quiera que se produzca un incendio—, estás en problemas", indicó a CNN Tom Kloza, un analista petrolero.Este retiro paulatino de las refinerías de suelo californiano se debe a la apuesta del estado a los autos eléctricos."Las empresas también atribuyen el endurecimiento de las normas ambientales a sus operaciones, el impuesto al carbono y las costosas mejoras necesarias para continuar laborando", refirió la publicación.Con el cierre de las refinerías, "el sistema se debilita, los precios suben y podría haber interrupciones en el futuro", expuso a la cadena Jodie Muller, directora ejecutiva de la Asociación del Petróleo de los Estados del Oeste.
60
2025
¿Por qué California podría iniciar el 2026 con un precio alto de la gasolina?

El estado de EEUU estaría cerca de arrancar negativamente el nuevo año, esto por un alza en el costo de la gasolina, reportó la cadena 'CNN'.
De acuerdo con el medio estadounidense, el precio del combustible podría llegar a los cinco dólares cuando, en la actualidad, es de 4,32 dólares.
La causa de este incremento es, en gran medida, por el cierre de refinerías en California. Estas instalaciones llevan un largo tiempo concluyendo sus actividades "y dos más cerrarán pronto: una en el área de Los Ángeles, a finales de mes, y otra en el área de la Bahía, en abril. Juntas, ambas proporcionan alrededor del 17 % del suministro de gasolina del estado", resaltó.
La cadena destacó que los automovilistas de ese estado ya pagan 50% más que en el resto del país, por lo que esta modificación podría golpear sus bolsillos.
"La pérdida de las refinerías sin duda provocará que California tenga un suministro de gasolina mucho más reducido (...). El precio [del combustible] aumentará de forma sostenida, ya que tendrá que obtener [este bien] importado mensualmente", afirmó el presidente de la consultora Lipow Oil Associates, Andy Lipow.
"Cuando tienes 10 refinerías y dos están inactivas por mantenimiento, ya sea planificado o no, no es un gran problema (...). Pero cuando solo tienes seis y una de ellas está inactiva —Dios no quiera que se produzca un incendio—, estás en problemas", indicó a CNN Tom Kloza, un analista petrolero.
Este retiro paulatino de las refinerías de suelo californiano se debe a la apuesta del estado a los autos eléctricos.
"Las empresas también atribuyen el endurecimiento de las normas ambientales a sus operaciones, el impuesto al carbono y las costosas mejoras necesarias para continuar laborando", refirió la publicación.
Con el cierre de las refinerías, "el sistema se debilita, los precios suben y podría haber interrupciones en el futuro", expuso a la cadena Jodie Muller, directora ejecutiva de la Asociación del Petróleo de los Estados del Oeste.
