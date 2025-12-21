https://noticiaslatam.lat/20251221/rusia-alcanza-armamento-occidental-y-la-infraestructura-de-transporte-y-energia-de-las-ffaa-1169641116.html

Rusia alcanza armamento occidental y la infraestructura de transporte y energía de las FFAA ucranianas en un día

Las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un total de cuatro carros de combate y 14 vehículos blindados, incluidos de producción occidental, entre otro... 21.12.2025, Sputnik Mundo

De este modo, las tropas rusas neutralizaron un carro de combate Abrams, un vehículo blindado M113, un Humvee, un Stryker, y dos obuses M198 y M119, todos fabricados en EEUU, al igual que un tanque Leopard alemán y un vehículo blindado Senator canadiense.También destruyeron dos estaciones radar RADA RPS-42 israelíes y un lanzador del sistema lanzacohetes múltiple RAK-SA-12 croata, se desprende del informe diario.Asimismo, las FFAA de Rusia asestaron golpes contra empresas militares, la infraestructura de transporte, energía y almacenamiento utilizada en interés de las FFAA de Ucrania, instalaciones de ensamblaje de drones de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 144 zonas.Durante el último día de combates, Ucrania perdió unos 1.285 militares, precisan desde el organismo. El mayor número de pérdidas fue registrado en la zona de operaciones del grupo de fuerzas ruso Centro, con más de 455 militares abatidos.Se suman a estas bajas hasta 210 efectivos eliminados en la zona de operaciones del grupo Oeste, más de 245 en la de la agrupación Este, alrededor de 120 en la del grupo Norte, hasta 215 en la del grupo Sur y hasta 40 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.En las últimas 24 horas, la defensa antiaérea rusa derribó 29 vehículos aéreos no tripulados, agregan desde la entidad castrense.

