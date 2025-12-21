https://noticiaslatam.lat/20251221/por-que-los-mexicanos-deberan-vincular-su-telefono-a-su-clave-de-poblacion-en-2026-1169626460.html

¿Por qué los mexicanos deberán vincular su teléfono a su clave de población en 2026?

De acuerdo con medios locales, esta medida se tomará para evitar que las líneas telefónicas sean utilizadas para actividades ilícitas. "Toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911", se lee en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Ante ello, los mexicanos necesitarán que, desde el primer mes del próximo año, su teléfono esté ligado a una persona física o moral. De lo contrario, ya no podrá mandar mensajes o llamar."Si el usuario no registra su número dentro de un plazo de 120 días hábiles (junio de 2026), su servicio será suspendido. Ojo, el número no se pierde, se recupera en cuanto se enrole a los datos" de la persona, según El Economista.Una de las dudas que ha surgido entre los mexicanos es cómo realizar este trámite. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indicó que hay dos maneras: acudiendo a un centro de la compañía telefónica o en la Plataforma de gestión de líneas que habiliten los proveedores."Si compras un teléfono celular después del 7 de enero, para poder usarlo deberás vincularlo antes a la compañía donde te registres", agregó el diario mexicano.

