Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251221/por-que-los-mexicanos-deberan-vincular-su-telefono-a-su-clave-de-poblacion-en-2026-1169626460.html
¿Por qué los mexicanos deberán vincular su teléfono a su clave de población en 2026?
¿Por qué los mexicanos deberán vincular su teléfono a su clave de población en 2026?
Sputnik Mundo
El Gobierno mexicano aplicará una nueva disposición para los usuarios de telefonía celular, quienes estarán obligados a enlazar su número a su Clave Única de... 21.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-21T06:51+0000
2025-12-21T06:51+0000
américa latina
sociedad
telefonía celular
curp
android
méxico
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/02/1157213338_0:283:2790:1852_1920x0_80_0_0_91539bd30279d069fedf680b15358bd4.jpg
De acuerdo con medios locales, esta medida se tomará para evitar que las líneas telefónicas sean utilizadas para actividades ilícitas. "Toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911", se lee en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Ante ello, los mexicanos necesitarán que, desde el primer mes del próximo año, su teléfono esté ligado a una persona física o moral. De lo contrario, ya no podrá mandar mensajes o llamar."Si el usuario no registra su número dentro de un plazo de 120 días hábiles (junio de 2026), su servicio será suspendido. Ojo, el número no se pierde, se recupera en cuanto se enrole a los datos" de la persona, según El Economista.Una de las dudas que ha surgido entre los mexicanos es cómo realizar este trámite. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indicó que hay dos maneras: acudiendo a un centro de la compañía telefónica o en la Plataforma de gestión de líneas que habiliten los proveedores."Si compras un teléfono celular después del 7 de enero, para poder usarlo deberás vincularlo antes a la compañía donde te registres", agregó el diario mexicano.
https://noticiaslatam.lat/20251213/un-tema-mas-alla-de-los-usuarios-prohibir-las-redes-sociales-a-jovenes-mexicanos-los-protegera-de-1169398872.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/02/1157213338_0:0:2470:1852_1920x0_80_0_0_b1e560a4f33851b860dcf9eed1357960.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, telefonía celular, curp, android, méxico
sociedad, telefonía celular, curp, android, méxico

¿Por qué los mexicanos deberán vincular su teléfono a su clave de población en 2026?

06:51 GMT 21.12.2025
© AP Photo / Agustine SachaDos hombres en México utilizando su celular
Dos hombres en México utilizando su celular - Sputnik Mundo, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Agustine Sacha
Síguenos en
El Gobierno mexicano aplicará una nueva disposición para los usuarios de telefonía celular, quienes estarán obligados a enlazar su número a su Clave Única de Registro de Población (CURP).
De acuerdo con medios locales, esta medida se tomará para evitar que las líneas telefónicas sean utilizadas para actividades ilícitas.
"Toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana 074, 079, 088, 089 y 911", se lee en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Varios países han buscado prohibir el uso de redes sociales a menores de edad. - Sputnik Mundo, 1920, 13.12.2025
América Latina
Un tema más allá de los usuarios: ¿prohibir las redes sociales a jóvenes mexicanos los protegerá de la violencia?
13 de diciembre, 22:30 GMT
Ante ello, los mexicanos necesitarán que, desde el primer mes del próximo año, su teléfono esté ligado a una persona física o moral. De lo contrario, ya no podrá mandar mensajes o llamar.
"Si el usuario no registra su número dentro de un plazo de 120 días hábiles (junio de 2026), su servicio será suspendido. Ojo, el número no se pierde, se recupera en cuanto se enrole a los datos" de la persona, según El Economista.
Una de las dudas que ha surgido entre los mexicanos es cómo realizar este trámite. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) indicó que hay dos maneras: acudiendo a un centro de la compañía telefónica o en la Plataforma de gestión de líneas que habiliten los proveedores.
"Si compras un teléfono celular después del 7 de enero, para poder usarlo deberás vincularlo antes a la compañía donde te registres", agregó el diario mexicano.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала