Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20251221/el-gobierno-de-mexico-reabrira-una-zona-arqueologica-del-sur-tras-expropiacion-1169635886.html
El Gobierno de México reabrirá una zona arqueológica del sur tras expropiación
El Gobierno de México reabrirá una zona arqueológica del sur tras expropiación
Sputnik Mundo
El Gobierno de México recuperó más de nueve hectáreas de un terreno privado ubicado en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Toniná, en el estado de Chiapas... 21.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-21T07:43+0000
2025-12-21T07:43+0000
américa latina
méxico
chiapas
gobierno de méxico
🎭 arte y cultura
instituto nacional de antropología e historia de méxico (inah)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/15/1169636803_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_85d333a9c3c884a8ac0329bd07dd089c.jpg
Esta zona arqueológica, ubicada en el municipio de Ocosingo, permanece cerrada al público desde septiembre de 2023 y fue recuperada a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) explicó que la recuperación se logró tras realizar una solicitud para "garantizar el libre tránsito de la visita pública al sitio patrimonial".Según el INAH, Toniná es uno de los centros ceremoniales mayas más importantes de la región por su "compleja arquitectura, su desarrollo urbano vertical y la riqueza de su registro escultórico".El periodo de auge de este centro se logró entre los siglos VII y IX, aunque se sabe de su existencia desde el año 593, cuando se dio la primera inscripción calendárica identificada en la zona.Curiel de Icaza consideró la recuperación de este centro ceremonial como "un acto de justicia histórica y de reconocimiento" a la memoria e identidad de México.Con la reapertura, además de permitir el paso de la población civil, también se brindará la oportunidad para que comunidades originarias de la zona puedan realizar ceremonias y rituales basados en cosmovisiones de sus ancestros, principalmente asociados a la temporada de lluvias y cosechas.
https://noticiaslatam.lat/20251208/1169203528.html
méxico
chiapas
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/15/1169636803_9:0:901:669_1920x0_80_0_0_8fe367ed88dfa3e4bcc8d6d19b6170ca.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
méxico, chiapas, gobierno de méxico, 🎭 arte y cultura, instituto nacional de antropología e historia de méxico (inah)
méxico, chiapas, gobierno de méxico, 🎭 arte y cultura, instituto nacional de antropología e historia de méxico (inah)

El Gobierno de México reabrirá una zona arqueológica del sur tras expropiación

07:43 GMT 21.12.2025
© Foto : Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)Zona Arqueológica de Toniná, en Chiapas, México
Zona Arqueológica de Toniná, en Chiapas, México - Sputnik Mundo, 1920, 21.12.2025
© Foto : Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
Síguenos en
El Gobierno de México recuperó más de nueve hectáreas de un terreno privado ubicado en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Toniná, en el estado de Chiapas (sur).
Esta zona arqueológica, ubicada en el municipio de Ocosingo, permanece cerrada al público desde septiembre de 2023 y fue recuperada a través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) firmado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.
A través de un comunicado, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) explicó que la recuperación se logró tras realizar una solicitud para "garantizar el libre tránsito de la visita pública al sitio patrimonial".

"Con dicha medida se impulsará la investigación, conservación, protección técnica y legal, así como la divulgación de uno de los asentamientos precolombinos más destacados de nuestro país, conocido en tiempos antiguos como Po o Popo, según han acreditado las manifestaciones jeroglíficas halladas en su interior", se lee en el texto.

Según el INAH, Toniná es uno de los centros ceremoniales mayas más importantes de la región por su "compleja arquitectura, su desarrollo urbano vertical y la riqueza de su registro escultórico".
El periodo de auge de este centro se logró entre los siglos VII y IX, aunque se sabe de su existencia desde el año 593, cuando se dio la primera inscripción calendárica identificada en la zona.
Belleza prehispánica a 42 metros de altura - Sputnik Mundo, 1920, 08.12.2025
Belleza prehispánica a 42 metros de altura
8 de diciembre, 05:38 GMT
Curiel de Icaza consideró la recuperación de este centro ceremonial como "un acto de justicia histórica y de reconocimiento" a la memoria e identidad de México.
Con la reapertura, además de permitir el paso de la población civil, también se brindará la oportunidad para que comunidades originarias de la zona puedan realizar ceremonias y rituales basados en cosmovisiones de sus ancestros, principalmente asociados a la temporada de lluvias y cosechas.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала