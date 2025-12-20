https://noticiaslatam.lat/20251220/dudas-de-europa-dan-un-golpe-que-puede-ser-letal-para-el-acuerdo-mercosur-ue-1169598456.html

A pesar de que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pretendía cerrar su liderazgo pro tempore del Mercosur firmando el acuerdo comercial con la Unión Europea durante la cumbre de mandatarios en la ciudad de Foz de Iguazú, la falta de sintonía interna en Europa llevó a la dirigente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a solicitar la postergación de la firma hasta enero de 2026.El pedido de postergación europea llegó luego de que, a las reticencias que ya había de países como Francia o Polonia, se sumara la Italia de Georgia Meloni, quien le comunicó directamente a Lula el creciente rechazo al acuerdo entre agricultores italianos.Pero, a pesar de que varios actores europeos y sudamericanos intentan mantener públicamente su optimismo, algunas señales alertan sobre la posibilidad de que esta nueva dilación sea un golpe de muerte para el acuerdo cuyas primeras conversaciones se dieron en 1995, cuando ambos bloques suscribieron un primer Acuerdo Marco de Cooperación."Ahora o nunca"En esa línea, el propio Lula lanzó una advertencia durante una conferencia el 17 de diciembre: "Si no se hace ahora, Brasil no hará nada más mientras yo sea presidente". El mandatario brasileño aseguró que, si el bloque europeo rechaza el acuerdo, será "duro de aquí en adelante con ellos".En un sentido similar, el ministro de Industria paraguayo, Javier Giménez, consideró que si no se logra firmar el acuerdo ahora, sería difícil "revivirlo" y por tanto "el fin de cualquier intento de crear este acuerdo con la Unión Europea".Para el analista, a pesar del entusiasmo que durante las últimas décadas fueron mostrando diversos gobernantes, desde el inicio se planteaban "serias dudas" con respecto a las posibilidades de concretar el tratado, como consecuencia "del enorme lobby que hacen los sectores de producción agropecuaria" de los países europeos.Rial explicó que, si bien estos sectores no suelen ser los más numerosos ni importantes en sus respectivas economías, han logrado consolidar una influencia importante entre los gobernantes, tanto por su capacidad de movilización en las diferentes capitales europeas como por el peso electoral que pueden tener.Según el experto, si bien las matrices productivas de los países europeos y los de Mercosur indican una complementariedad económica, las posibilidades de comercio parecen "chocarse con algunos muros que son difíciles de flanquear" en "un momento clave" del concierto internacional. En ese sentido, consideró que la firma del acuerdo hubiera sido muy importante "en un momento en el que EEUU está atacando de manera significativa el libre comercio", con la aplicación de aranceles.El declive europeoTambién en diálogo con Sputnik, el analista internacional paraguayo y experto en derecho del Mercosur Mario Paz Castaing señaló que la sorpresiva incorporación de Italia al bloque de los países en dudas con el acuerdo terminó echando por tierra la firma prevista para el 20 de diciembre.Para el analista, la manera en que Europa se ha comportado en las negociaciones con el Mercosur son la expresión de "un declive muy pronunciado" del viejo continente como potencial mundial.El analista cuestionó que los principales líderes europeos no hayan aprovechado la oportunidad de concretar "uno de los acuerdos birregionales más grandes" que podrían firmarse en este momento en el mundo y que resultaría en una buena oportunidad para "una recuperación del multilateralismo".Asia y Oriente Medio, destinos más atractivosLa ausencia de acuerdo con la que culminará la presidencia pro tempore de Lula al frente del Mercosur dará lugar a seis meses de conducción de Paraguay, con Santiago Peña a la cabeza. El país sudamericano ya había adelantado su intención de no centrar todos sus esfuerzos en Europa sino dedicarse a acelerar posibles tratados con otros socios como Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Malasia o Vietnam, entre otros.Para Paz Castaing, el Mercosur debería centrarse en los próximos meses en las posibilidades que ofrecen mercados asiáticos como Singapur, Vietnam o Corea del Sur, países con los que el bloque ya tiene negociaciones avanzadas que pueden terminar concretándose en los próximos meses.Asimismo, defendió la importancia de que el bloque sudamericano mire cada vez con más ahínco a Oriente Medio, particularmente a mercados como Catar, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, que son "grandes polos de atracción e integración comercial".Rial, por su parte, lamentó que difícilmente haya "socios comerciales más atractivos" que la Unión Europea, no solo por su complementariedad sino por la cercanía logística que no tienen los crecientes mercados asiáticos. De todos modos, valoró los beneficios que un acuerdo comercial con Japón podría tener para los países del bloque sudamericano, siempre que logren salvarse las barreras culturales y logísticas.

