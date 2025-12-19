https://noticiaslatam.lat/20251219/rusia-libera-4-localidades-y-registra-casi-10000-bajas-militares-ucranianas-en-una-semana-1169581904.html

Rusia libera 4 localidades y registra casi 10.000 bajas militares ucranianas en una semana

Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Novoplatónovka, en la región de Járkov, Peschánoye y Guerásimovka, en la región de Dnepropetrovsk, así como... 19.12.2025, Sputnik Mundo

En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.505 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 1.515 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.310 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.795 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 370 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.425 militares.Del 13 al 19 de diciembre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares, la infraestructura de energía y transporte utilizada en interés de las FFAA de Ucrania y un centro de ensamblaje y prueba de lanchas no tripuladas. Además, alcanzaron talleres de ensamblaje y almacenes de drones de largo alcance, depósitos de combustible y municiones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.Asimismo, en una semana, el Ejército de Rusia destruyó 10 carros de combate, dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos y un lanzador del sistema Heron croata.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó un misil balístico Grom-2, dos misiles guiados de largo alcance Neptun, 20 proyectiles del sistema Himars y nueve bombas guiadas. Además, derribó 1.689 drones.

