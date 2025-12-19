https://noticiaslatam.lat/20251219/rusia-libera-4-localidades-y-registra-casi-10000-bajas-militares-ucranianas-en-una-semana-1169581904.html
Rusia libera 4 localidades y registra casi 10.000 bajas militares ucranianas en una semana
Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Novoplatónovka, en la región de Járkov, Peschánoye y Guerásimovka, en la región de Dnepropetrovsk, así como... 19.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-19T16:29+0000
2025-12-19T16:29+0000
2025-12-19T16:29+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/13/1169581959_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_985552f380e9e106441ed9771f956747.jpg
ucrania
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Las FFAA de Rusia liberaron las localidades de Novoplatónovka, en la región de Járkov, Peschánoye y Guerásimovka, en la región de Dnepropetrovsk, así como Varvárovka, en la provincia de Zaporozhie, durante la última semana, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, en el mismo periodo, Kiev perdió 9.920 soldados, agregan.
En cuanto a las bajas militares ucranianas, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 3.505 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 1.515 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.310 soldados ucranianos y el grupo Este alrededor de 1.795 efectivos. El grupo Dniéper causó hasta 370 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.425 militares.
Del 13 al 19 de diciembre, en respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque masivo y seis combinados con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal y drones de ataque, contra empresas militares, la infraestructura de energía y transporte utilizada en interés de las FFAA de Ucrania y un centro de ensamblaje y prueba de lanchas no tripuladas.
Además, alcanzaron talleres de ensamblaje y almacenes de drones de largo alcance, depósitos de combustible y municiones, así como puntos de despliegue temporal de formaciones armadas ucranianas y mercenarios.
Asimismo, en una semana, el Ejército de Rusia destruyó 10 carros de combate, dos vehículos de sistemas lanzacohetes múltiples Grad ucranianos y un lanzador del sistema Heron croata.
A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó un misil balístico Grom-2, dos misiles guiados de largo alcance Neptun, 20 proyectiles del sistema Himars y nueve bombas guiadas. Además, derribó 1.689 drones.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 103.867 drones, 640 sistemas de misiles antiaéreos, 26.606 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.633 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 32.021 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 49.447 vehículos militares especiales.
