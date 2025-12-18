Trump dice que pronto anunciará al próximo jefe de la Reserva Federal de EEUU

El mandatario republicano dijo que este cambio en la política monetaria logrará disminuir significativamente los precios de las hipotecas para los ciudadanos estadounidenses. La gestión de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (Fed) termina formalmente en mayo de 2026, y el economista ha declarado que tiene la intención de cumplir su mandato completo. Trump ha mencionado nombres como Kevin Warsh o Kevin Hassett para asumir el cargo una vez que Powell finalice su gestión. Si bien el presidente estadounidense ha manifestado en numerosas oportunidades su insatisfacción con el rechazo de la junta de gobernadores de la Fed en bajar los intereses, Trump ha prometido que no planea impulsar la remoción de Powell, facultad que tiene el jefe de Estado siempre y cuando su Administración logre probar que el presidente de la Reserva Federal actuó de mala fe para perjudicar la economía de EEUU, algo que expertos consideran es sumamente difícil de lograr.
Durante su alocución televisada a nivel nacional, en la que destacó los supuestos logros económicos y seguridad del primer año de su Administración, el presidente de EEUU, Donald Trump, afirmó que su próximo nominado para encabezar la Reserva Federal será alguien comprometido con una reducción drástica de las tasas de interés.
El mandatario republicano dijo que este cambio en la política monetaria logrará disminuir significativamente los precios de las hipotecas para los ciudadanos estadounidenses.
La gestión de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (Fed) termina formalmente en mayo de 2026, y el economista ha declarado que tiene la intención de cumplir su mandato completo.
"Pronto anunciaré quién será el próximo presidente de la Reserva Federal, alguien que cree en tipos de interés mucho más bajos, y los pagos hipotecarios bajarán aún más", afirmó Trump.
Trump ha mencionado nombres como Kevin Warsh o Kevin Hassett para asumir el cargo una vez que Powell finalice su gestión.
Si bien el presidente estadounidense ha manifestado en numerosas oportunidades su insatisfacción con el rechazo de la junta de gobernadores de la Fed en bajar los intereses, Trump ha prometido que no planea impulsar la remoción de Powell, facultad que tiene el jefe de Estado siempre y cuando su Administración logre probar que el presidente de la Reserva Federal actuó de mala fe para perjudicar la economía de EEUU, algo que expertos consideran es sumamente difícil de lograr.
¡No te pierdas las noticias más importantes!
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estosenlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).