El ecosistema emprendedor de Nicaragua se activa con las celebraciones decembrinas

Diciembre marca un auge de la economía creativa en Nicaragua, con las fiestas de La Purísima, la Navidad y Año Nuevo, que son intensificadas por los actores de un ecosistema emprendedor y zonas culturales que aportan el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de esta nación latinoamericana.
Estas celebraciones tradicionales se han consolidado como uno de los principales motores estacionarios de circuitos de comercialización de artesanía, juguetería, gastronomía, música y el turismo cultural, explicó a Sputnik el cosecretario de Economía Creativa, Innovadora y Emprendedora del Gobierno de Nicaragua, Luis Morales Alonso.
"Nuestro modelo de economía creativa lo hemos implementado tomando en cuenta nuestra identidad, nuestras raíces. No es solamente una expresión de la economía y del comercio, sino que tiene que ver con la creatividad, con la identidad, con la tradición y también con la innovación", declaró a Sputnik el funcionario nicaragüense.
El programa de esta nación centra una estrategia del arte y las tradiciones, para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).
"Permite a los productores, artistas y protagonistas tener suficiente producción para estas fiestas de fin de año, donde la tradición se convierte también en una oportunidad de mejoría económica", explicó Morales.
Desde la sede de la Casa de las Artesanías, en el departamento de Masaya, Morales explicó que el modelo conjuga varios lineamientos gubernamentales que elevan su producción en temporadas de mayor consumo e incremento turístico.
Hay eventos "que nos vienen animando para crear productos, especialmente para las fiestas de la [Virgen] Purísima [Concepción de María], una tradición muy antigua en nuestro país (…) y también las fiestas de fin de año, donde las familias se preparan (…) intercambiar regalos, para ofrecer cenas familiares, comidas. Entonces, nos preparamos para capacitar, estimular, incentivar al productor, al protagonista, a los artistas, a los tradicionalistas, en la gastronomía, en la artesanía, en el arte, en la dulcería", añadió Morales.
Importancia económica
"Este modelo puede estar aportando al país más del 10% del PIB. Estamos trabajando para el futuro cercano, una cuenta satélite que tiene que ver [atender] el Banco Central [y el] Ministerio de Hacienda", afirmó la cartera.
Morales detalló que este sistema integra capacitaciones, ferias permanentes, concursos culturales y estímulos a la producción artesanal y gastronómica. "No se trata solo de comercio, sino de creatividad, raíces e innovación conjugadas para que el protagonista tenga más conocimiento, más posibilidades y mejores ingresos", subrayó.
Uno de los ejemplos más visibles de esta intersección cultural y económica fue el baile de marimba más grande de Nicaragua, celebrado en Masaya el último domingo de noviembre, con la participación de más de 5.000 personas y decenas de agrupaciones musicales. El evento activó una extensa cadena productiva que incluyó modistas, costureras, zapateros, artesanos del cuero, bordadores y productores de adornos tradicionales.
"Esto no es solo una expresión cultural; es economía creativa en movimiento. Año con año circula una gran cantidad de recursos que llegan directamente al protagonista", afirmó Morales.
En diciembre, las avenidas, plazas y parques de Nicaragua son transformados en escenarios de gran escala con infraestructura navideña que integran iluminación, altares marianos, nacimientos navideños, carruajes alegóricos y ornamentación alusiva a la temporada. Este ambiente moviliza a la población hacia una extensa cadena de producción desde los emprendedores de las Pymes.
Producción familiar
En el corazón del barrio indígena de Monimbó, Juan José Pascual Gaitán, propietario de Dulcería Daliana, representa la continuidad generacional de la agroindustria artesanal. Su taller produce dulces tradicionales como cajetas, ayote en miel, churros dulces y encurtidos, herencia transmitida por su madre desde la década de los ochenta.
"Noviembre y diciembre son la temporada alta. Todo se vende. En esos meses alcanzamos ventas del 100%", explicó Gaitán, quien genera empleo para trabajadores de comunidades rurales cercanas y distribuye sus productos en todo el país.
Durante la temporada alta, la dulcería registra ingresos diarios de unos 2.000 dólares con el abastecimiento a instituciones, alcaldías y distribuidores nacionales.
"Lo importante es que trabajamos todo el año, pero diciembre es clave para sostener el negocio", añadió.
Artesanía para la exportación
El emprendimiento Artesanías Corina, dirigido por Pablo José Navarrete González, también con sede en Masaya, inició como un taller familiar y hoy opera como una MIPYME formalizada, con facturación y capacidad de exportación.
Especializados en juguetería tradicional, muñecas de trapo y productos promocionales, recientemente entregaron 1.000 tambores artesanales a El Salvador. Esta es una Pyme que además exporta a Colombia sacos para el empaque de granos.
"La formalización nos abrió oportunidades. Las capacitaciones nos permitieron mejorar acabados, calidad y presentación, y cumplir con pedidos internacionales en tiempo y forma", señaló Navarrete.
Aunque la producción se mantiene durante todo el año, los meses de octubre a diciembre concentran la mayor carga laboral y volumen de ventas, impulsados por la demanda asociada a las festividades tradicionales.
Este sector moviliza a unos 40.000 artesanos en todo el país; solo en el barrio de Monimbó de la ciudad de Masaya, se han censado 500 talleres familiares, mientras que en el municipio de San Juan de Oriente (del mismo departamento), la cerámica involucra prácticamente a toda la población. A esto se suman mercados internacionales en Centroamérica, Estados Unidos y Europa del Norte para productos como cerámica, calzado y artesanía tradicional.
"Nuestro papel es estimular, valorar y promover. Primero el reconocimiento, luego la promoción. La tradición no es un recuerdo del pasado: es una plataforma viva de desarrollo", concluyó Morales.
