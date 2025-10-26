Mundo
Candiles, máscaras y tradición: Masaya revive la fiesta de 'Los Agüizotes', la procesión de los espantos de Nicaragua
Candiles, máscaras y tradición: Masaya revive la fiesta de 'Los Agüizotes', la procesión de los espantos de Nicaragua
En la llamada "capital del folclore", los pobladores de Masaya revivieron la fiesta de 'Los Agüizotes', una procesión nocturna de los espantos de este país...
En la procesión, los participantes avanzaban con sus rostros ocultos bajo las figuras de la Mocuana, el Cadejo o la Cegua, algunos de los espectros conocidos en Nicaragua como "los agüizotes", término proveniente del náhuatl, usado por los indígenas para nombrar a los espantos que estaban cerca del agua."La Cegua es parte de la tradición de Monimbó. Nuestros padres nos decían que la Cegua [salía] a espantar a la gente que bajaba a la laguna", expresó Alexander Martínez, ataviado con la máscara de este espanto que asusta a los mujeriegos en las carreteras solitarias, según la mitología centroamericana.Este desfile carnavalesco nació en 1976 en el barrio indígena de Monimbó y se enmarca en las fiestas tradicionales de San Jerónimo, el patrono de los masayas. Desde una esquina del recorrido, el historiador y promotor cultural Wilmor López observaba el desfile celebrado el 24 de octubre con satisfacción."Es un tesoro recuperado"Para Sonia Gutiérrez, miembro del Consejo de Ancianos de Monimbó, la procesión representa un acto de rescate patrimonial y participación comunitaria."Esto es un tesoro que estamos recuperando. Años atrás solo participaban quienes tenían dinero, pero ahora toda la comunidad disfruta de esta alegría", expresó Gutiérrez, rodeada de jóvenes que vestían máscaras y trajes confeccionados por artesanos locales.En medio de la multitud, Guiomar Irías, secretaria política del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Masaya, destacó el papel de las familias en la continuidad de la tradición.Más allá del colorido, 'Los Agüizotes' se han convertido es una fiesta multitudinaria que dinamiza el turismo y la economía creativa de esta ciudad con la venta de máscaras, la participación de músicos, emprendedores y operadores turísticos, que hacen de Masaya un destino cultural de referencia en Centroamérica para el turismo internacional.
nicaragua, centroamérica, 🎭 arte y cultura, sociedad, día de los muertos
nicaragua, centroamérica, 🎭 arte y cultura, sociedad, día de los muertos

Candiles, máscaras y tradición: Masaya revive la fiesta de 'Los Agüizotes', la procesión de los espantos de Nicaragua

En la llamada "capital del folclore", los pobladores de Masaya revivieron la fiesta de 'Los Agüizotes', una procesión nocturna de los espantos de este país centroamericano, donde las leyendas cobran vida en el ropaje de sus protagonistas que bailan envueltos en humo, luces de candiles y al son música de chicheros.
En la procesión, los participantes avanzaban con sus rostros ocultos bajo las figuras de la Mocuana, el Cadejo o la Cegua, algunos de los espectros conocidos en Nicaragua como "los agüizotes", término proveniente del náhuatl, usado por los indígenas para nombrar a los espantos que estaban cerca del agua.
"La Cegua es parte de la tradición de Monimbó. Nuestros padres nos decían que la Cegua [salía] a espantar a la gente que bajaba a la laguna", expresó Alexander Martínez, ataviado con la máscara de este espanto que asusta a los mujeriegos en las carreteras solitarias, según la mitología centroamericana.
Este desfile carnavalesco nació en 1976 en el barrio indígena de Monimbó y se enmarca en las fiestas tradicionales de San Jerónimo, el patrono de los masayas. Desde una esquina del recorrido, el historiador y promotor cultural Wilmor López observaba el desfile celebrado el 24 de octubre con satisfacción.
"Estoy gozoso porque he visto personajes de siempre: la Chancha Bruja, el Diablo, la Muerte Quirina. La celebración de 'Los Agüizotes' es la celebración de la cultura popular", afirmó.

"Es un tesoro recuperado"

Para Sonia Gutiérrez, miembro del Consejo de Ancianos de Monimbó, la procesión representa un acto de rescate patrimonial y participación comunitaria.
"Esto es un tesoro que estamos recuperando. Años atrás solo participaban quienes tenían dinero, pero ahora toda la comunidad disfruta de esta alegría", expresó Gutiérrez, rodeada de jóvenes que vestían máscaras y trajes confeccionados por artesanos locales.
En medio de la multitud, Guiomar Irías, secretaria política del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Masaya, destacó el papel de las familias en la continuidad de la tradición.
"Cada año rescatamos más lo que significan 'Los Agüizotes' para Masaya. Es una celebración de familia, de comunidad, de identidad", señaló mientras el desfile avanzaba hacia el barrio de Monimbó.
Más allá del colorido, 'Los Agüizotes' se han convertido es una fiesta multitudinaria que dinamiza el turismo y la economía creativa de esta ciudad con la venta de máscaras, la participación de músicos, emprendedores y operadores turísticos, que hacen de Masaya un destino cultural de referencia en Centroamérica para el turismo internacional.
