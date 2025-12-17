https://noticiaslatam.lat/20251217/eeuu-presiona-a-los-paises-europeos-para-que-renuncien-al-plan-de-utilizar-los-activos-congelados-1169507238.html

EEUU presiona a los países europeos para que renuncien al plan de utilizar los activos congelados de Rusia, reportan medios

EEUU presiona a los países europeos para que renuncien al plan de utilizar los activos congelados de Rusia, reportan medios

Los medios locales informaron que los funcionarios de la Administración Trump están ejerciendo presión sobre los gobiernos europeos, al menos sobre aquellos... 17.12.2025, Sputnik Mundo

En las últimas discusiones, los funcionarios europeos propusieron usar mayoría simple en lugar de una votación unánime para aprobar la iniciativa, pese a las objeciones de algunos países. Sin embargo, en la UE temen que esto divida aún más al bloque y provoque una crisis.En este contexto, los medios pintan la atmósfera dramática en vísperas de la cumbre de la UE. "Tenía ganas de llorar", citan a un alto funcionario bajo anonimato sobre los preparativos.La Comisión Europea busca usar activos soberanos rusos para Kiev, mediante un préstamo de entre 185.000 y 210.000 millones de euros. Previamente, la CE declaró que los activos permanecerán congelados hasta que Rusia pague una indemnización a Ucrania, una medida que Moscú califica de robo disfrazado de justicia.Asimismo, desde el Kremlin también indicaron en reiteradas ocasiones que tal robo recibirá una respuesta por parte de Rusia, en cuyo territorio se encuentra una cantidad análoga de activos occidentales.

