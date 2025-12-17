Mundo
EEUU presiona a los países europeos para que renuncien al plan de utilizar los activos congelados de Rusia, reportan medios
EEUU presiona a los países europeos para que renuncien al plan de utilizar los activos congelados de Rusia, reportan medios
Sputnik Mundo
Los medios locales informaron que los funcionarios de la Administración Trump están ejerciendo presión sobre los gobiernos europeos, al menos sobre aquellos... 17.12.2025
economía
En las últimas discusiones, los funcionarios europeos propusieron usar mayoría simple en lugar de una votación unánime para aprobar la iniciativa, pese a las objeciones de algunos países. Sin embargo, en la UE temen que esto divida aún más al bloque y provoque una crisis.En este contexto, los medios pintan la atmósfera dramática en vísperas de la cumbre de la UE. "Tenía ganas de llorar", citan a un alto funcionario bajo anonimato sobre los preparativos.La Comisión Europea busca usar activos soberanos rusos para Kiev, mediante un préstamo de entre 185.000 y 210.000 millones de euros. Previamente, la CE declaró que los activos permanecerán congelados hasta que Rusia pague una indemnización a Ucrania, una medida que Moscú califica de robo disfrazado de justicia.Asimismo, desde el Kremlin también indicaron en reiteradas ocasiones que tal robo recibirá una respuesta por parte de Rusia, en cuyo territorio se encuentra una cantidad análoga de activos occidentales.
EEUU presiona a los países europeos para que renuncien al plan de utilizar los activos congelados de Rusia, reportan medios

Donald Trump, presidente de EEUU, habla con los medios de comunicación, 27 de junio de 2025, en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington
Donald Trump, presidente de EEUU, habla con los medios de comunicación, 27 de junio de 2025, en la sala de prensa de la Casa Blanca en Washington - Sputnik Mundo, 1920, 17.12.2025
Los medios locales informaron que los funcionarios de la Administración Trump están ejerciendo presión sobre los gobiernos europeos, al menos sobre aquellos que "consideran más aliados".

"El problema de la UE no es Bélgica, sino Trump. Mientras los líderes europeos se preparan para reunirse en Bruselas el jueves [el 18 de diciembre] para debatir la financiación de Ucrania, lo hacen bajo una presión enorme y sin precedentes por parte de EEUU", precisaron.

En las últimas discusiones, los funcionarios europeos propusieron usar mayoría simple en lugar de una votación unánime para aprobar la iniciativa, pese a las objeciones de algunos países. Sin embargo, en la UE temen que esto divida aún más al bloque y provoque una crisis.
En este contexto, los medios pintan la atmósfera dramática en vísperas de la cumbre de la UE. "Tenía ganas de llorar", citan a un alto funcionario bajo anonimato sobre los preparativos.
La Comisión Europea busca usar activos soberanos rusos para Kiev, mediante un préstamo de entre 185.000 y 210.000 millones de euros. Previamente, la CE declaró que los activos permanecerán congelados hasta que Rusia pague una indemnización a Ucrania, una medida que Moscú califica de robo disfrazado de justicia.
Asimismo, desde el Kremlin también indicaron en reiteradas ocasiones que tal robo recibirá una respuesta por parte de Rusia, en cuyo territorio se encuentra una cantidad análoga de activos occidentales.
