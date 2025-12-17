https://noticiaslatam.lat/20251217/eeuu-amenaza-la-estabilidad-energetica-a-nivel-global-alerta-ministro-de-defensa-venezolano-1169521522.html
EEUU amenaza la estabilidad energética a nivel global, alerta ministro de Defensa venezolano
A la vez, calificó de delirantes las recientes declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump que, según consideró el ministro, evidencian que la escalada de agresión por parte de Washington busca apoderarse de los recursos naturales de Venezuela.En este contexto, Padrino López tildó de "un acto vulgar de piratería" la orden de bloqueo naval petrolero contra Venezuela, recientemente emitida por Trump, y catalogó sus acusaciones contra el país caribeño de "fantasiosas e incoherentes".Asimismo, subrayó que la región caribeña "no es un espacio cerrado a los intereses de EEUU", sino un espacio para "la cooperación, el libre comercio, la libre navegación".El 16 de diciembre, Trump ordenó el "bloqueo total y completo" a petroleros que entren y salgan de Venezuela.La medida de Trump se suma a la escalada de tensiones entre Washington y Caracas y llega casi una semana después de que el Gobierno estadounidense confirmara la captura de un buque petrolero, señalando que es el más grande de su tipo que se confiscó alguna vez.
"La comunidad internacional debe accionar porque no solamente se agrede a toda la región, a toda Venezuela, sino a toda la región latinoamericana y caribeña, y se pone en riesgo la estabilidad energética mundial", señaló Vladimir Padrino López en una intervención en Caracas.
A la vez, calificó de delirantes las recientes declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump que, según consideró el ministro, evidencian que la escalada de agresión por parte de Washington busca apoderarse de los recursos naturales de Venezuela.
"Esto es por petróleo. Esto es por nuestros recursos naturales. No es el narcotráfico, no son las bandas criminales (...) La verdad ha aflorado", resaltó.
En este contexto, Padrino López tildó de "un acto vulgar de piratería" la orden de bloqueo naval petrolero contra Venezuela, recientemente emitida por Trump, y catalogó sus acusaciones contra el país caribeño de "fantasiosas e incoherentes".
Asimismo, subrayó que la región caribeña "no es un espacio cerrado a los intereses de EEUU", sino un espacio para "la cooperación, el libre comercio, la libre navegación".
El 16 de diciembre, Trump ordenó
el "bloqueo total y completo" a petroleros que entren y salgan de Venezuela.
La medida de Trump se suma a la escalada de tensiones entre Washington y Caracas y llega casi una semana después de que el Gobierno estadounidense confirmara la captura de un buque petrolero
, señalando que es el más grande de su tipo que se confiscó alguna vez.
