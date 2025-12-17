https://noticiaslatam.lat/20251217/eeuu-amenaza-la-estabilidad-energetica-a-nivel-global-alerta-ministro-de-defensa-venezolano-1169521522.html

EEUU amenaza la estabilidad energética a nivel global, alerta ministro de Defensa venezolano

EEUU amenaza la estabilidad energética a nivel global, alerta ministro de Defensa venezolano

Sputnik Mundo

"La comunidad internacional debe accionar porque no solamente se agrede a toda la región, a toda Venezuela, sino a toda la región latinoamericana y caribeña, y... 17.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-17T17:32+0000

2025-12-17T17:32+0000

2025-12-17T17:32+0000

américa latina

política

seguridad

donald trump

vladimir padrino lópez

venezuela

eeuu

caracas

washington

caribe

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/11/1169520205_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4a3dd0d10dee0539540fcb49c7c1c24.jpg

A la vez, calificó de delirantes las recientes declaraciones del presidente de EEUU, Donald Trump que, según consideró el ministro, evidencian que la escalada de agresión por parte de Washington busca apoderarse de los recursos naturales de Venezuela.En este contexto, Padrino López tildó de "un acto vulgar de piratería" la orden de bloqueo naval petrolero contra Venezuela, recientemente emitida por Trump, y catalogó sus acusaciones contra el país caribeño de "fantasiosas e incoherentes".Asimismo, subrayó que la región caribeña "no es un espacio cerrado a los intereses de EEUU", sino un espacio para "la cooperación, el libre comercio, la libre navegación".El 16 de diciembre, Trump ordenó el "bloqueo total y completo" a petroleros que entren y salgan de Venezuela.La medida de Trump se suma a la escalada de tensiones entre Washington y Caracas y llega casi una semana después de que el Gobierno estadounidense confirmara la captura de un buque petrolero, señalando que es el más grande de su tipo que se confiscó alguna vez.

https://noticiaslatam.lat/20251217/1169521480.html

venezuela

eeuu

caracas

washington

caribe

🌎 américa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, seguridad, donald trump, vladimir padrino lópez, venezuela, eeuu, caracas, washington, caribe, 🌎 américa