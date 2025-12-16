https://noticiaslatam.lat/20251216/moscu-se-opone-a-la-participacion-de-europa-en-las-consultas-sobre-el-conflicto-ucraniano-1169482328.html
Moscú se opone a la participación de Europa en las consultas sobre el conflicto ucraniano
Moscú se opone a la participación de Europa en las consultas sobre el conflicto ucraniano
Peskov se mostró convencido de que antes de organizar una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania, "primero hay que familiarizarse con los resultados de las negociaciones en curso entre los estadounidenses y los ucranianos con la participación de los europeos".Asimismo, el portavoz del Kremlin aseguró que, de momento, Rusia carece de cualquier información sobre los resultados de las conversaciones mantenidas durante dos días por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, el yerno del presidente de EEUU, Donald Trump, Jared Kushner y Volodímir Zelenski.
La participación de los europeos en el debate sobre la solución del conflicto ucraniano no augura nada bueno en términos de su aceptabilidad, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
"La participación de los europeos no augura nada bueno en lo que respecta a la aceptabilidad", afirmó Peskov ante la prensa al comentar las negociaciones sobre una solución del conflicto ucraniano.
Peskov se mostró convencido de que antes de organizar una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Estados Unidos sobre Ucrania, "primero hay que familiarizarse con los resultados de las negociaciones en curso entre los estadounidenses y los ucranianos con la participación de los europeos".
Asimismo, el portavoz del Kremlin aseguró que, de momento, Rusia carece de cualquier información sobre los resultados de las conversaciones mantenidas durante dos días por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, el yerno del presidente de EEUU, Donald Trump, Jared Kushner y Volodímir Zelenski.