https://noticiaslatam.lat/20251216/confiscacion-de-activos-rusos-destruiria-la-economia-europea-advierte-el-canciller-hungaro-1169479276.html
Confiscación de activos rusos destruiría la economía europea, advierte el canciller húngaro
2025-12-16T15:00+0000
2025-12-16T15:00+0000
2025-12-16T15:23+0000
Señaló que, durante las recientes negociaciones entre el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se afirmó que Rusia responderá a la medida y su respuesta dependerá de la posición de cada país de la UE en particular. La confiscación de activos estatales rusos, prosiguió Szijjárto, "conlleva uno de los riesgos de escalada más graves de los últimos cuatro años", es decir, "un riesgo muy alto de escalada de la guerra" y la prolongación del conflicto. El 12 de diciembre, los embajadores de los 27 países miembros de la UE aprobaron la propuesta de inmovilizar los activos rusos indefinidamente, en vez de renovar dicho embargo cada seis meses como hasta ahora. Dicha medida allana el camino para el uso de estos fondos en la reconstrucción de Ucrania, si se llega a un consenso al respecto. A su vez, el Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de "robo" la inmovilización de estos activos y señaló que la UE apunta no solo al dinero de inversionistas particulares, sino también a los activos soberanos de Rusia. El titular de esta cartera, Serguéi Lavrov, advirtió con consecuencias a los países occidentales si confiscan los activos rusos y subrayó que el Gobierno ruso responderá simétricamente con los activos occidentales congelados en Rusia.
15:00 GMT 16.12.2025 (actualizado: 15:23 GMT 16.12.2025)
La confiscación de los activos rusos socavaría la confianza en todo el entorno de inversiones de Europa y resultaría en el colapso de su economía, declaró el ministro de Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto. En este contexto, recordó que el Banco Central de Rusia mantiene sus activos y fondos en Bélgica.
"Es evidente que, si la Unión Europea confisca estos activos, desaparecerá la confianza global en el mercado belga y, a través de él, en el mercado financiero de la UE y, a través de él, en la economía europea. Si desaparece la confianza en la economía europea y en el entorno de inversión, esto podría conducir a un colapso de la economía europea", comentó.
Señaló que, durante las recientes negociaciones entre el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se afirmó que Rusia responderá a la medida y su respuesta dependerá de la posición de cada país de la UE en particular.
La confiscación de activos estatales rusos, prosiguió Szijjárto, "conlleva uno de los riesgos de escalada más graves de los últimos cuatro años", es decir, "un riesgo muy alto de escalada de la guerra" y la prolongación del conflicto.
13 de diciembre, 02:00 GMT
El 12 de diciembre, los embajadores de los 27 países miembros de la UE aprobaron la propuesta de inmovilizar los activos rusos indefinidamente, en vez de renovar dicho embargo cada seis meses como hasta ahora. Dicha medida allana el camino para el uso de estos fondos en la reconstrucción de Ucrania, si se llega a un consenso al respecto.
A su vez, el Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de "robo" la inmovilización de estos activos y señaló que la UE apunta no solo al dinero de inversionistas particulares, sino también a los activos soberanos de Rusia.
El titular de esta cartera, Serguéi Lavrov, advirtió con consecuencias a los países occidentales si confiscan los activos rusos y subrayó que el Gobierno ruso responderá simétricamente con los activos occidentales congelados en Rusia.
