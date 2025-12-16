https://noticiaslatam.lat/20251216/confiscacion-de-activos-rusos-destruiria-la-economia-europea-advierte-el-canciller-hungaro-1169479276.html

Confiscación de activos rusos destruiría la economía europea, advierte el canciller húngaro

16.12.2025

Señaló que, durante las recientes negociaciones entre el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se afirmó que Rusia responderá a la medida y su respuesta dependerá de la posición de cada país de la UE en particular. La confiscación de activos estatales rusos, prosiguió Szijjárto, "conlleva uno de los riesgos de escalada más graves de los últimos cuatro años", es decir, "un riesgo muy alto de escalada de la guerra" y la prolongación del conflicto. El 12 de diciembre, los embajadores de los 27 países miembros de la UE aprobaron la propuesta de inmovilizar los activos rusos indefinidamente, en vez de renovar dicho embargo cada seis meses como hasta ahora. Dicha medida allana el camino para el uso de estos fondos en la reconstrucción de Ucrania, si se llega a un consenso al respecto. A su vez, el Ministerio de Exteriores de Rusia calificó de "robo" la inmovilización de estos activos y señaló que la UE apunta no solo al dinero de inversionistas particulares, sino también a los activos soberanos de Rusia. El titular de esta cartera, Serguéi Lavrov, advirtió con consecuencias a los países occidentales si confiscan los activos rusos y subrayó que el Gobierno ruso responderá simétricamente con los activos occidentales congelados en Rusia.

