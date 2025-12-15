https://noticiaslatam.lat/20251215/venezuela-denuncia-ataque-cibernetico-contra-estatal-petrolera-sin-danos-a-operaciones-1169448487.html

Venezuela denuncia ataque cibernético contra estatal petrolera sin daños a operaciones

La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) sufrió un ataque cibernético dirigido a detener su operatividad, el cual no ocasionó afectaciones en las... 15.12.2025, Sputnik Mundo

Conforme con el mensaje, el "intento de agresión se suma a la estrategia pública del Gobierno de EEUU de hacerse con el petróleo venezolano por vía de la fuerza y la piratería". "La clase trabajadora de la industria de los hidrocarburos ya ha enfrentado en el pasado atentados de esta naturaleza", continúa el mensaje.De acuerdo con la empresa, se trata de una acción "deleznable", orquestada por intereses extranjeros en complicidad con "apátridas" que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano.La estatal manifestó que no es la primera vez que el Gobierno de EEUU, "aliado con sectores extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las Navidades al pueblo venezolano".El ataque ocurre unos días después de que se informó sobre la incautación de un buque petrolero cerca de la costa de la nación sudamericana.Por su parte, Caracas rechazó de manera enérgica el asalto del buque y calificó la acción como un "robo descarado y un acto de piratería internacional".

