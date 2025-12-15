https://noticiaslatam.lat/20251215/venezuela-denuncia-ataque-cibernetico-contra-estatal-petrolera-sin-danos-a-operaciones-1169448487.html
Venezuela denuncia ataque cibernético contra estatal petrolera sin daños a operaciones
Venezuela denuncia ataque cibernético contra estatal petrolera sin daños a operaciones
Sputnik Mundo
La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) sufrió un ataque cibernético dirigido a detener su operatividad, el cual no ocasionó afectaciones en las... 15.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-15T14:00+0000
2025-12-15T14:00+0000
2025-12-15T15:00+0000
américa latina
venezuela
energía
seguridad cibernética
eeuu
petróleos de venezuela (pdvsa)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0b/1158954110_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_4d0719d780c8da322b33bea879b6475f.jpg
Conforme con el mensaje, el "intento de agresión se suma a la estrategia pública del Gobierno de EEUU de hacerse con el petróleo venezolano por vía de la fuerza y la piratería". "La clase trabajadora de la industria de los hidrocarburos ya ha enfrentado en el pasado atentados de esta naturaleza", continúa el mensaje.De acuerdo con la empresa, se trata de una acción "deleznable", orquestada por intereses extranjeros en complicidad con "apátridas" que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano.La estatal manifestó que no es la primera vez que el Gobierno de EEUU, "aliado con sectores extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las Navidades al pueblo venezolano".El ataque ocurre unos días después de que se informó sobre la incautación de un buque petrolero cerca de la costa de la nación sudamericana.Por su parte, Caracas rechazó de manera enérgica el asalto del buque y calificó la acción como un "robo descarado y un acto de piratería internacional".
https://noticiaslatam.lat/20251213/del-bloqueo-financiero-al-naval-que-significa-la-incautacion-de-eeuu-de-un-buque-petrolero-en-1169377027.html
venezuela
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/0b/1158954110_30:0:697:500_1920x0_80_0_0_c51234f3f6f8fd23081d032bedacd1af.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezuela, energía, seguridad cibernética, eeuu, petróleos de venezuela (pdvsa)
venezuela, energía, seguridad cibernética, eeuu, petróleos de venezuela (pdvsa)
Venezuela denuncia ataque cibernético contra estatal petrolera sin daños a operaciones
14:00 GMT 15.12.2025 (actualizado: 15:00 GMT 15.12.2025)
La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) sufrió un ataque cibernético dirigido a detener su operatividad, el cual no ocasionó afectaciones en las operaciones del suministro de sus productos, informó la empresa.
"PDVSA informa al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que la empresa fue objeto de un ataque cibernético dirigido a detener operatividad (…) las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo", consignó la compañía en un comunicado.
Conforme con el mensaje, el "intento de agresión se suma a la estrategia pública del Gobierno de EEUU de hacerse con el petróleo venezolano por vía de la fuerza y la piratería".
"La clase trabajadora de la industria de los hidrocarburos ya ha enfrentado en el pasado atentados de esta naturaleza", continúa el mensaje.
De acuerdo con la empresa, se trata de una acción "deleznable", orquestada por intereses extranjeros en complicidad con "apátridas" que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano.
La estatal manifestó que no es la primera vez que el Gobierno de EEUU, "aliado con sectores extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las Navidades al pueblo venezolano".
13 de diciembre, 21:30 GMT
El ataque ocurre unos días después de que se informó sobre la incautación de un buque petrolero cerca de la costa de la nación sudamericana.
Por su parte, Caracas rechazó de manera enérgica el asalto del buque y calificó la acción como un "robo descarado y un acto de piratería internacional".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.