https://noticiaslatam.lat/20251215/venezuela-denuncia-ataque-cibernetico-contra-estatal-petrolera-sin-danos-a-operaciones-1169448487.html
Venezuela denuncia ataque cibernético contra estatal petrolera sin daños a operaciones
Venezuela denuncia ataque cibernético contra estatal petrolera sin daños a operaciones
La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) sufrió un ataque cibernético dirigido a detener su operatividad, el cual no ocasionó afectaciones en las operaciones del suministro de sus productos, informó la empresa.
américa latina
venezuela
energía
seguridad cibernética
eeuu
petróleos de venezuela (pdvsa)
Conforme con el mensaje, el "intento de agresión se suma a la estrategia pública del Gobierno de EEUU de hacerse con el petróleo venezolano por vía de la fuerza y la piratería". "La clase trabajadora de la industria de los hidrocarburos ya ha enfrentado en el pasado atentados de esta naturaleza", continúa el mensaje.De acuerdo con la empresa, se trata de una acción "deleznable", orquestada por intereses extranjeros en complicidad con "apátridas" que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano.La estatal manifestó que no es la primera vez que el Gobierno de EEUU, "aliado con sectores extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las Navidades al pueblo venezolano".El ataque ocurre unos días después de que se informó sobre la incautación de un buque petrolero cerca de la costa de la nación sudamericana.Por su parte, Caracas rechazó de manera enérgica el asalto del buque y calificó la acción como un "robo descarado y un acto de piratería internacional".
venezuela
eeuu
venezuela, energía, seguridad cibernética, eeuu, petróleos de venezuela (pdvsa)
venezuela, energía, seguridad cibernética, eeuu, petróleos de venezuela (pdvsa)

Venezuela denuncia ataque cibernético contra estatal petrolera sin daños a operaciones

14:00 GMT 15.12.2025 (actualizado: 15:00 GMT 15.12.2025)
Instalaciones de PDVSA
Instalaciones de PDVSA - Sputnik Mundo, 1920, 15.12.2025
© Foto : Portal web de PDVSA
La estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) sufrió un ataque cibernético dirigido a detener su operatividad, el cual no ocasionó afectaciones en las operaciones del suministro de sus productos, informó la empresa.

"PDVSA informa al pueblo venezolano y a la comunidad internacional que la empresa fue objeto de un ataque cibernético dirigido a detener operatividad (…) las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, siendo reducido a un ataque a su sistema administrativo", consignó la compañía en un comunicado.

Conforme con el mensaje, el "intento de agresión se suma a la estrategia pública del Gobierno de EEUU de hacerse con el petróleo venezolano por vía de la fuerza y la piratería".
"La clase trabajadora de la industria de los hidrocarburos ya ha enfrentado en el pasado atentados de esta naturaleza", continúa el mensaje.
De acuerdo con la empresa, se trata de una acción "deleznable", orquestada por intereses extranjeros en complicidad con "apátridas" que buscan quebrantar el derecho del país a su desarrollo energético soberano.
La estatal manifestó que no es la primera vez que el Gobierno de EEUU, "aliado con sectores extremistas, intenta afectar la estabilidad nacional y robarle las Navidades al pueblo venezolano".
EEUU incautó un buque petrolero en las costas de Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 13.12.2025
América Latina
Del bloqueo financiero al naval: ¿Qué significa la incautación de EEUU de un buque petrolero en costas venezolanas?
13 de diciembre, 21:30 GMT
El ataque ocurre unos días después de que se informó sobre la incautación de un buque petrolero cerca de la costa de la nación sudamericana.
Por su parte, Caracas rechazó de manera enérgica el asalto del buque y calificó la acción como un "robo descarado y un acto de piratería internacional".
