Argentina alcanza récord de adopciones y guardas

El país sudamericano alcanzó en 2025 un récord histórico de adopciones y guardas con fines adoptivos, en un contexto marcado por la crisis económica, informó el Ministerio de Justicia. De acuerdo con datos oficiales del Registro de Aspirantes a Guarda, se contabilizaron 977 trámites, la cifra más alta registrada hasta ahora.
"Reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer a las familias, que son el núcleo y base de nuestra sociedad", señaló la dependencia mediante su X.
Las autoridades argentinas señalaron que el aumento refleja un crecimiento sostenido en la cantidad de familias que buscan adoptar, luego de que en 2023 se registraron 657 procesos y en 2024 un total de 866. Desde la Secretaría de Justicia destacaron la importancia de acompañar a quienes deciden formar una familia a través de este mecanismo.
El Gobierno de Argentina subrayó que continuará impulsando políticas para agilizar los procedimientos y brindar apoyo técnico, al tiempo que recordó que la adopción es una herramienta clave para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en un entorno familiar estable y afectivo.
