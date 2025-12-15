https://noticiaslatam.lat/20251215/la-navaja-suiza-de-rusia-el-cazabombardero-su-34-al-detalle-1169446011.html
La navaja suiza de Rusia: el cazabombardero Su-34, al detalle
La navaja suiza de Rusia: el cazabombardero Su-34, al detalle
15.12.2025
Gracias a su polivalencia, altas prestaciones de vuelo y fiabilidad, se ha convertido en un avión de combate predilecto de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia en el marco de la operación militar especial en Ucrania, donde los Su-34 se emplean para asestar golpes precisos a cualquier tipo de objetivo. En esta infografía te invitamos a conocer las características clave de este bombardero táctico, que puede además, valerse por sí mismo en un combate aéreo.
La navaja suiza de Rusia: el cazabombardero Su-34, al detalle
16:45 GMT 15.12.2025 (actualizado: 16:52 GMT 15.12.2025)
Esta ya mítica aeronave se conoce bajo el apodo de 'Patito Infernal', donde la primera palabra hace referencia a la particular forma de su morro, mientras que la segunda palabra hace referencia a su imponente potencia de fuego.
Gracias a su polivalencia, altas prestaciones de vuelo y fiabilidad, se ha convertido en un avión de combate predilecto de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia en el marco de la operación militar especial en Ucrania, donde los Su-34 se emplean para asestar golpes precisos a cualquier tipo de objetivo.
En esta infografía te invitamos a conocer las características clave de este bombardero táctico, que puede además, valerse por sí mismo en un combate aéreo.