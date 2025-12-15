https://noticiaslatam.lat/20251215/ka-52e-un-aligator-para-socios-extranjeros-igual-de-letal-que-el-de-rusia-1169353759.html
Ka-52E: un 'Aligator' para socios extranjeros igual de letal que el de Rusia
Ka-52E: un 'Aligator' para socios extranjeros igual de letal que el de Rusia
Normalmente, los equipos militares destinados a la exportación tienen unas prestaciones más modestas que los fabricados para las necesidades nacionales, pero...
Agilidad, potencia de fuego y máxima protección en una sola máquina. En esta infografía te invitamos a descubrir lo que destaca al Ka-52E del resto de helicópteros de combate.
Ka-52E: un 'Aligator' para socios extranjeros igual de letal que el de Rusia
Normalmente, los equipos militares destinados a la exportación tienen unas prestaciones más modestas que los fabricados para las necesidades nacionales, pero el Ka-52E no tiene nada que envidiar no solo a sus hermanos en servicio de las FFAA de Rusia, sino a cualquier helicóptero de combate del mundo.
Agilidad, potencia de fuego y máxima protección en una sola máquina. En esta infografía te invitamos a descubrir lo que destaca al Ka-52E del resto de helicópteros de combate.