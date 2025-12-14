Mundo
https://noticiaslatam.lat/20251214/por-que-spacex-estaria-buscando-salir-a-bolsa-y-que-significaria-este-paso-1169408052.html
¿Por qué SpaceX estaría buscando salir a bolsa y que significaría este paso?
¿Por qué SpaceX estaría buscando salir a bolsa y que significaría este paso?
14.12.2025
De acuerdo con Bloomberg, de concretarse esta acción, sería la oferta pública inicial (OPI) más gran de la historia.Según el sitio especializado, la salida a bolsa buscaría financiar más vuelos del cohete en desarrollo Starship, así como centros de datos de inteligencia artificial en el espacio y una base en la Luna."El precio por acción de 421 dólares en su más reciente oferta secundaria, detallado por el director financiero Bret Johnsen en un memorándum dirigido a los accionistas, casi duplica los 212 dólares por acción fijados en julio, cuando la empresa fue valuada en 400.000 millones de dólares", refirió.
https://noticiaslatam.lat/20251117/hito-historico-500-vuelo-de-falcon-9-pone-en-orbita-satelite-de-monitoreo-oceanico-1168573311.html
¿Por qué SpaceX estaría buscando salir a bolsa y que significaría este paso?

12:05 GMT 14.12.2025
Esta semana, medios de comunicación estadounidenses reportaron que SpaceX estaría buscando salir a bolsa el próximo año, lo cual podría marcar un hito en el mercado de valores.
De acuerdo con Bloomberg, de concretarse esta acción, sería la oferta pública inicial (OPI) más gran de la historia.
Según el sitio especializado, la salida a bolsa buscaría financiar más vuelos del cohete en desarrollo Starship, así como centros de datos de inteligencia artificial en el espacio y una base en la Luna.
"El precio por acción de 421 dólares en su más reciente oferta secundaria, detallado por el director financiero Bret Johnsen en un memorándum dirigido a los accionistas, casi duplica los 212 dólares por acción fijados en julio, cuando la empresa fue valuada en 400.000 millones de dólares", refirió.

Con ello, la compañía alcanzaría un valor de aproximadamente 1,5 billones de dólares que, según la publicación, le acercaría a lo que cerca Saudi Aramco alcanzó con su OPI en 2019.

Falcon 9 lanza misiones consecutivas desde Florida, poniendo en órbita 58 satélites Starlink - Sputnik Mundo, 1920, 17.11.2025
Tecnología
Hito histórico: 500.º vuelo de Falcon 9 pone en órbita satélite de monitoreo oceánico | Video
17 de noviembre, 16:06 GMT
Starship es uno de los proyectos más relevantes para SpaceX, mismo que le ha ido posicionando dentro de la aeronáutica espacial.
Según su sitio web oficial, "la nave espacial Starship y el cohete Super Heavy de SpaceX —conocidos colectivamente como Starship— representan un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para transportar tanto tripulación como carga a la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá".
Asimismo, la firma destaca que todo el sistema es el "más potente del mundo jamás desarrollado", con capacidad para transportar hasta 150 toneladas métricas reutilizables y 250 desechables.
