¿Por qué SpaceX estaría buscando salir a bolsa y que significaría este paso?

Esta semana, medios de comunicación estadounidenses reportaron que SpaceX estaría buscando salir a bolsa el próximo año, lo cual podría marcar un hito en el...

De acuerdo con Bloomberg, de concretarse esta acción, sería la oferta pública inicial (OPI) más gran de la historia.Según el sitio especializado, la salida a bolsa buscaría financiar más vuelos del cohete en desarrollo Starship, así como centros de datos de inteligencia artificial en el espacio y una base en la Luna."El precio por acción de 421 dólares en su más reciente oferta secundaria, detallado por el director financiero Bret Johnsen en un memorándum dirigido a los accionistas, casi duplica los 212 dólares por acción fijados en julio, cuando la empresa fue valuada en 400.000 millones de dólares", refirió.Starship es uno de los proyectos más relevantes para SpaceX, mismo que le ha ido posicionando dentro de la aeronáutica espacial.Según su sitio web oficial, "la nave espacial Starship y el cohete Super Heavy de SpaceX —conocidos colectivamente como Starship— representan un sistema de transporte totalmente reutilizable diseñado para transportar tanto tripulación como carga a la órbita terrestre, la Luna, Marte y más allá".Asimismo, la firma destaca que todo el sistema es el "más potente del mundo jamás desarrollado", con capacidad para transportar hasta 150 toneladas métricas reutilizables y 250 desechables.

