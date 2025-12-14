https://noticiaslatam.lat/20251214/gobernar-para-todos-los-chilenos-asi-votaron-kast-y-jara-en-las-elecciones-de-chile-1169426970.html

"Gobernar para todos los chilenos": así votaron Kast y Jara en las elecciones de Chile

Los candidatos a la presidencia de Chile, la oficialista Jeannette Jara y José Antonio Kast del Partido Republicano, votaron en las primeras horas del 14 de... 14.12.2025

Kast votó pasadas las 10:00 hora local en el colegio María Ana Mogas, en la comuna de Paine, a unos 44 kilómetros de la ciudad de Santiago. Su llegada resultó caótica como consecuencia de la aglomeración de simpatizantes, medios de comunicación e incluso algunos opositores que se acercaron para manifestar su desacuerdo con el candidato.Luego de votar, el candidato habló desde un punto de prensa en el que aseguró que se trata de "un gran día para Chile" y enfatizó que el ganador de las elecciones se convertirá en "el presidente de todos los chilenos", por lo que deberá dejar de lado las diferencias que marcaron la campaña electoral.El candidato declaró que, de resultar electo presidente, "los primeros 90 días" de gestión serán clave para comenzar a sentar las bases de su Gobierno, aunque quizás no todas sus promesas puedan cumplirse en los comienzos de la posible gestión. Asimismo, sostuvo que apelará a la "unidad legislativa", ya que varias de sus medidas requerirán del respaldo del Congreso.Además, indicó que comenzará a trabajar ya la conformación de un gabinete y la definición final de los planes de Gobierno que permitirían llevar a la práctica el contenido de su programa. Los nombres de su equipo de gestión serían relevados, según adelantó, a partir de la segunda mitad de enero de 2026.El líder republicano evitó explicitar qué rol tendrán en un eventual Gobierno los candidatos Johannes Kaiser y Evelyn Matthei, que quedaron por el camino en la primera vuelta, pero rápidamente anunciaron su apoyo a Kast. "Es evidente que lo que tanto Kaiser como Matthei ya han hecho por Chile es muy importante", valoró, limitándose a afirmar que los dos serán parte de las conversaciones que comenzarán en los próximos días para definir el equipo de gestión.La rueda de prensa brindada por Kast también tuvo espacio para el contexto regional, cuando el candidato fue consultado sobre su relación con el presidente argentino, Javier Milei, y sus perspectivas para la región.El candidato republicano valoró la complementariedad económica entre Chile y Argentina, señalando que "ellos tienen condiciones para producir mucho y nosotros tenemos muchas condiciones para prestarle un servicio, porque somos la cara del Asia Pacífico".En una línea similar, Kast también expresó su deseo de "tener la mejor relación con todos nuestros vecinos", mencionando específicamente al nuevo Gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia y un posible nuevo Gobierno en Perú a partir de julio de 2026.Jara acusó a Kast de haber liderado "una oposición obstructiva"Sobre el mediodía chileno, Jara llegó a votar al liceo Federico García Lorca de la comuna de Conchalí, misma institución a la que asistió en su juventud, en su barrio natal. Al igual que en la primera vuelta, Jara se acercó al centro de votación a pie, saludando simpatizantes y caminando entre decenas de reporteros.En rueda de prensa, luego de colocar su voto, la candidata oficialista abogó por "un país que viva sin que sea el odio y el miedo lo principal" y enfatizó que "no hay gente que sobre en el país".Jara había comenzado su alocución repasando varios logros de su gestión como ministra de Trabajo del Gobierno del presidente Gabriel Boric.La candidata del Partido Comunista aseguró que, de resultar electa, no solo comenzará inmediatamente las conversaciones con dirigentes ya preseleccionados como ministro, sino que convocará a la coalición oficialista Unidad por Chile a que "se ponga inmediatamente a disposición con sus técnicos y sus equipos profesionales".En ese sentido, remarcó que "gobernar Chile es una tarea de equipo y no se trata de criticar al otro" y, luego de reivindicar su "oficio" como jerarca, apuntó directamente contra Kast. Jara aseveró que la política "no se trata solo de criticar al otro" y consignó que durante los últimos años el país ha visto "a una oposición liderada por republicanos que ha sido obstruccionista con el Gobierno y no le ha dado ni un vaso de agua".La candidata también adelantó que buscará tener "las mejores relaciones diplomáticas" con todos los países limítrofes, como Argentina, Perú y Bolivia. Consultada específicamente sobre Milei, Jara aclaró que mantiene "un pensamiento muy distinto" al del mandatario argentino, pero de todas maneras actuará correctamente debido a que "son países limítrofes y hermanos".

