Arranca la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile

Chile celebra la segunda votación presidencial marcada por la contienda entre la candidata del oficialismo chileno, Jeannette Jara, y el representante del... 14.12.2025, Sputnik Mundo

Durante la primera vuelta, Jara contó con el 26,85% de los votos, mientras que Kast obtuvo el 23,92% de los sufragios.Sputnik te acerca el desarrollo del proceso electoral en esta nación suramericana.

