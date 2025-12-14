Mundo
URGENTE: Arranca la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile
Arranca la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile
Arranca la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile
Chile celebra la segunda votación presidencial marcada por la contienda entre la candidata del oficialismo chileno, Jeannette Jara, y el representante del
Durante la primera vuelta, Jara contó con el 26,85% de los votos, mientras que Kast obtuvo el 23,92% de los sufragios.Sputnik te acerca el desarrollo del proceso electoral en esta nación suramericana.
11:02 GMT 14.12.2025 (actualizado: 11:10 GMT 14.12.2025)
© AP Photo / Natacha PisarenkoUna persona vota durante las elecciones generales en Santiago, Chile.
Una persona vota durante las elecciones generales en Santiago, Chile. - Sputnik Mundo, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Noticia en desarrollo
Chile celebra la segunda votación presidencial marcada por la contienda entre la candidata del oficialismo chileno, Jeannette Jara, y el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast.
Durante la primera vuelta, Jara contó con el 26,85% de los votos, mientras que Kast obtuvo el 23,92% de los sufragios.
Sputnik te acerca el desarrollo del proceso electoral en esta nación suramericana.
