Arranca la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile
Chile celebra la segunda votación presidencial marcada por la contienda entre la candidata del oficialismo chileno, Jeannette Jara, y el representante del
Durante la primera vuelta, Jara contó con el 26,85% de los votos, mientras que Kast obtuvo el 23,92% de los sufragios.Sputnik te acerca el desarrollo del proceso electoral en esta nación suramericana.
Arranca la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile
11:02 GMT 14.12.2025 (actualizado: 11:10 GMT 14.12.2025)
Noticia en desarrollo
Chile celebra la segunda votación presidencial marcada por la contienda entre la candidata del oficialismo chileno, Jeannette Jara, y el representante del Partido Republicano, José Antonio Kast.
Durante la primera vuelta, Jara contó con el 26,85% de los votos, mientras que Kast obtuvo el 23,92% de los sufragios.
Sputnik te acerca el desarrollo del proceso electoral en esta nación suramericana.