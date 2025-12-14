https://noticiaslatam.lat/20251214/el-gobierno-de-mexico-dara-mantenimiento-a-aeronaves-que-apoyaron-en-emergencia-por-lluvias-1169400992.html

El Gobierno de México dará mantenimiento a aeronaves que apoyaron en emergencia por lluvias

El Gobierno de México dará mantenimiento a aeronaves que apoyaron en emergencia por lluvias

14.12.2025

El puente aéreo que se organizó en el marco del Plan DN-III para llevar alimentos, trasladar personas y fungir como ambulancia aérea se trata del más grande que se haya organizado en la historia del país, afirmó el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, de acuerdo con el reporte del diario local Milenio.Durante la ceremonia de reconocimiento al personal militar que participó en las acciones de emergencia en los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz (centro de México), el titular de la Sedena informó que, gracias a este puente aéreo, se transportaron 494 toneladas de insumos (entre alimentos y medicinas) en cerca de 1.557 operaciones.Para seguir operando estos vehículos durante emergencias, a finales de octubre y principios de noviembre, se lanzó una licitación para dar mantenimiento a los helicópteros y aeronaves de la Sedena y la Guardia Nacional que participaron en estas labores de rescate.Según las bases del concurso, se requiere dar mantenimiento a componentes críticos de 17 helicópteros que estuvieron en la primera línea de ayuda, tras los desastres de las lluvias del 9 y 10 de octubre.Adicionalmente, también se licitará un contrato para el mantenimiento integral, preventivo, programado y correctivo de 32 aeronaves de la Guardia Nacional a lo largo de 12 meses, así como para el suministro de partes, componentes, equipo y herramientas especiales.Entre los servicios que tendrán que brindarse por este contrato está el mantenimiento integral para los equipos de navegación, comunicación, electrónicos, eléctricos e instrumentos de la flota aérea de siete helicópteros Sikorsky Black Hawk modelos S-70 A, seis UH-60M, cinco Eurocopter EC-120B y tres aeronaves Boeing 727-264, dos Gulfstream G350II y dos Kazan MI-8MTV-1, entre otras aeronaves.

