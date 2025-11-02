https://noticiaslatam.lat/20251102/inundaciones-en-veracruz-dejan-mas-de-10000-comercios-afectados-estiman-expertos-1168106661.html

Inundaciones en Veracruz dejan más de 10.000 comercios afectados, estiman expertos

Las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en Veracruz (sureste mexicano) a inicios de octubre afectaron a más de 10.000 establecimientos

Este cálculo representa las afectaciones de los municipios de Poza Rica, Álamo, Tuxpan, Cazones, Papantla y Gutiérrez Zamora, pero las autoridades calculan que las lluvias afectaron a 40 alcaldías veracruzanas.Dicha cifra representa el 25% de las 40.000 unidades económicas registradas solo en estos seis municipios, de acuerdo con el reporte de El Economista.En el municipio de Álamo, el delegado de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de México (Concanaco Servytur), Iván Garcés Gómez, estimó que 3.500 establecimientos resultaron dañados en diferentes magnitudes, lo que representa cerca del 90% de todos los comercios formales e informales registrados.Sobre las afectaciones, el investigador Édgar Sandoval Pérez advirtió que, dado que cada municipio se especializa en ciertas actividades económicas, las afectaciones provocaron un efecto en cadena que se manifiesta, por ahora, en una inflación de cerca del 25% en diferentes alimentos que se consumen en la región.Si bien no hay datos oficiales del daño en el campo, con base en la información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la afectación habría alcanzado más de 66.000 hectáreas cultivadas que faltaban por cosechar antes de las lluvias, únicamente en Álamo y Tuxpan.En el ramo ganadero, se estima que tan solo en Veracruz, más de 4.600 cabezas de ganado han sido reportadas como siniestradas, aunque no existe una cifra oficial sobre los daños en este sector.El Tesorero de los Fondos de Aseguramiento de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Helio Serrato Pérez, afirmó que ha recibido 620 reportes de 6.350 cabezas siniestradas en 1.200 instalaciones de Veracruz (sureste), Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí (centro del país).Sandoval Pérez calculó que el costo de la reconstrucción de las zonas afectadas costará entre 6.500 y 14.000 millones de pesos (entre 361 millones de dólares y 777 millones de dólares), con base en los datos de recuperación que se registraron en 2024 por las lluvias y el paso del huracán Nadine, y los cuales ascendieron a 2.820 millones de pesos (156 millones de dólares)La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció previamente que, a través de la Secretaría del Bienestar, se gestionarán apoyos de 50.000 pesos (2.777 dólares) para cada negocio afectado. Mientras que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, anunció la implementación del programa de créditos Apoyo a la Palabra, para quien necesite recursos para recuperar sus bienes perdidos.

