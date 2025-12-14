https://noticiaslatam.lat/20251214/defensas-aereas-rusas-derriban-141-drones-ucranianos-en-la-noche-del-13-al-14-de-diciembre-1169411817.html

Defensas aéreas rusas derriban 141 drones ucranianos en la noche del 13 al 14 de diciembre

Más de 140 drones de combate ucranianos fueron abatidos en la parte europea del país entre las 20:00 GMT del 13 de diciembre y las 4:00 del 14 de diciembre... 14.12.2025, Sputnik Mundo

De acuerdo con el ente castrense, las interceptaciones se realizaron en las regiones de: El Ministerio de Defensa agregó que "en tiempo nocturno", sin concretizar la franja horaria, fueron interceptados 235 drones. Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó de restricciones provisionales de vuelos en los aeropuertos de Gelendzhik, Kaluga, Pskov, Ivánovo, Yaroslavl, San Petersburgo (Púlkovo), Grozni, Krasnodar y dos de los cuatro aeropuertos de Moscú (Domodédovo y Zhukovski), por motivos de seguridad.

