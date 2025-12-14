Mundo
Defensas aéreas rusas derriban 141 drones ucranianos en la noche del 13 al 14 de diciembre
Defensas aéreas rusas derriban 141 drones ucranianos en la noche del 13 al 14 de diciembre
Más de 140 drones de combate ucranianos fueron abatidos en la parte europea del país entre las 20:00 GMT del 13 de diciembre y las 4:00 del 14 de diciembre
defensa
🛡️ zonas de conflicto
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
drones
De acuerdo con el ente castrense, las interceptaciones se realizaron en las regiones de: El Ministerio de Defensa agregó que "en tiempo nocturno", sin concretizar la franja horaria, fueron interceptados 235 drones. Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó de restricciones provisionales de vuelos en los aeropuertos de Gelendzhik, Kaluga, Pskov, Ivánovo, Yaroslavl, San Petersburgo (Púlkovo), Grozni, Krasnodar y dos de los cuatro aeropuertos de Moscú (Domodédovo y Zhukovski), por motivos de seguridad.
ucrania
🛡️ zonas de conflicto, rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa, drones
Defensas aéreas rusas derriban 141 drones ucranianos en la noche del 13 al 14 de diciembre

06:37 GMT 14.12.2025 (actualizado: 08:07 GMT 14.12.2025)
Sistemas de defensa antiaérea S-400 (archivo)
Más de 140 drones de combate ucranianos fueron abatidos en la parte europea del país entre las 20:00 GMT del 13 de diciembre y las 4:00 del 14 de diciembre, comunicó el Ministerio de Defensa.
De acuerdo con el ente castrense, las interceptaciones se realizaron en las regiones de:
Briansk (35 drones),
Crimea (32),
Krasnodar (22),
Tula (15),
Kaluga (13),
Kursk (7),
Riazán (4),
Bélgorod (3),
Leningrado (2),
Smolensk (1),
Pskov (1),
Nóvgorod (1),
Moscú (1).
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano - Sputnik Mundo, 1920, 19.09.2025
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
Raíces de la operación especial militar rusa: la historia del conflicto ucraniano
19 de septiembre, 09:15 GMT
El Ministerio de Defensa agregó que "en tiempo nocturno", sin concretizar la franja horaria, fueron interceptados 235 drones.
Por su parte, la agencia nacional del transporte aéreo, Rosaviatsia, informó de restricciones provisionales de vuelos en los aeropuertos de Gelendzhik, Kaluga, Pskov, Ivánovo, Yaroslavl, San Petersburgo (Púlkovo), Grozni, Krasnodar y dos de los cuatro aeropuertos de Moscú (Domodédovo y Zhukovski), por motivos de seguridad.
