https://noticiaslatam.lat/20251213/ucrania-desmantela-sus-legiones-extranjeras-senalan-medios-1169390705.html
Ucrania desmantela sus Legiones Extranjeras, señalan medios
Sputnik Mundo
defensa
ucrania
🛡️ fuerzas armadas
fuerzas armadas de ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
mercenarios
legión extranjera
"Según fuentes de la BBC entre el alto mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en otoño [de septiembre a noviembre] de este año el Estado Mayor, junto con el Ministerio de Defensa, emitió una orden no pública para disolver todas las Legiones Extranjeras e incorporar a su personal a las unidades de asalto", indica el artículo.Los cambios previstos han generado desconcierto y rechazo entre parte del mando y entre los propios combatientes de las legiones. A su juicio, la medida empeorará las condiciones y socavará la confianza de los mercenarios, empujándolos a rescindir sus contratos con Ucrania. Según uno de los representantes, también les preocupa "la reputación dudosa" de los regimientos de asalto.Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que Kiev debía aceptar las propuestas, ya que su posición en el frente se está debilitando. También reconoció que Rusia tiene ventaja en el campo de batalla.El 2 de diciembre, Vladímir Putin recibió en el Kremlin a Steve Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner. Durante unas cinco horas, las partes debatieron el contenido de la iniciativa estadounidense de paz, pero por ahora no lograron encontrar una fórmula de compromiso.Más tarde, el mandatario ruso explicó que Washington dividió los 27 puntos del plan original en cuatro partes y propuso analizarlos por separado. Añadió que revisó prácticamente cada uno de ellos y que "hubo cuestiones con las que Moscú no está de acuerdo".
ucrania
Ucrania desmantela sus Legiones Extranjeras, señalan medios

15:38 GMT 13.12.2025 (actualizado: 15:42 GMT 13.12.2025)
© AP Photo / Frank AugsteinMercenarios en la zona de la operación militar de Ucrania
Mercenarios en la zona de la operación militar de Ucrania - Sputnik Mundo, 1920, 13.12.2025
© AP Photo / Frank Augstein
El Estado Mayor de las FFAA de Ucrania decidió reorganizar el Ejército debido a un "cambio sustancial" de la situación en el frente desde 2022, informa la cadena 'BBC'. En este marco, se disolverán las cuatro Legiones Internacionales existentes antes de que termine 2025, y su personal será integrado en unidades de asalto.
"Según fuentes de la BBC entre el alto mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en otoño [de septiembre a noviembre] de este año el Estado Mayor, junto con el Ministerio de Defensa, emitió una orden no pública para disolver todas las Legiones Extranjeras e incorporar a su personal a las unidades de asalto", indica el artículo.
Los cambios previstos han generado desconcierto y rechazo entre parte del mando y entre los propios combatientes de las legiones. A su juicio, la medida empeorará las condiciones y socavará la confianza de los mercenarios, empujándolos a rescindir sus contratos con Ucrania.
Según uno de los representantes, también les preocupa "la reputación dudosa" de los regimientos de asalto.

"Se habla de pérdidas elevadas, de un trato brutal por parte del mando y de una alta proporción del llamado 'contingente especial' entre los asaltantes, es decir, personas enviadas al frente desde cárceles", explica el medio.

Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que Kiev debía aceptar las propuestas, ya que su posición en el frente se está debilitando. También reconoció que Rusia tiene ventaja en el campo de batalla.
El 2 de diciembre, Vladímir Putin recibió en el Kremlin a Steve Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner. Durante unas cinco horas, las partes debatieron el contenido de la iniciativa estadounidense de paz, pero por ahora no lograron encontrar una fórmula de compromiso.
Más tarde, el mandatario ruso explicó que Washington dividió los 27 puntos del plan original en cuatro partes y propuso analizarlos por separado. Añadió que revisó prácticamente cada uno de ellos y que "hubo cuestiones con las que Moscú no está de acuerdo".
