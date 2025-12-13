https://noticiaslatam.lat/20251213/ucrania-desmantela-sus-legiones-extranjeras-senalan-medios-1169390705.html

Ucrania desmantela sus Legiones Extranjeras, señalan medios

Ucrania desmantela sus Legiones Extranjeras, señalan medios

Sputnik Mundo

El Estado Mayor de las FFAA de Ucrania decidió reorganizar el Ejército debido a un "cambio sustancial" de la situación en el frente desde 2022, informa la... 13.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-13T15:38+0000

2025-12-13T15:38+0000

2025-12-13T15:42+0000

defensa

ucrania

🛡️ fuerzas armadas

fuerzas armadas de ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

mercenarios

legión extranjera

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/04/10/1162074156_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b72d6405a4f823de790b1eb113961245.jpg

"Según fuentes de la BBC entre el alto mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en otoño [de septiembre a noviembre] de este año el Estado Mayor, junto con el Ministerio de Defensa, emitió una orden no pública para disolver todas las Legiones Extranjeras e incorporar a su personal a las unidades de asalto", indica el artículo.Los cambios previstos han generado desconcierto y rechazo entre parte del mando y entre los propios combatientes de las legiones. A su juicio, la medida empeorará las condiciones y socavará la confianza de los mercenarios, empujándolos a rescindir sus contratos con Ucrania. Según uno de los representantes, también les preocupa "la reputación dudosa" de los regimientos de asalto.Anteriormente, el presidente de EEUU, Donald Trump, declaró que Kiev debía aceptar las propuestas, ya que su posición en el frente se está debilitando. También reconoció que Rusia tiene ventaja en el campo de batalla.El 2 de diciembre, Vladímir Putin recibió en el Kremlin a Steve Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner. Durante unas cinco horas, las partes debatieron el contenido de la iniciativa estadounidense de paz, pero por ahora no lograron encontrar una fórmula de compromiso.Más tarde, el mandatario ruso explicó que Washington dividió los 27 puntos del plan original en cuatro partes y propuso analizarlos por separado. Añadió que revisó prácticamente cada uno de ellos y que "hubo cuestiones con las que Moscú no está de acuerdo".

https://noticiaslatam.lat/20250921/de-inmediato-al-frente-por-que-es-tan-alta-la-mortalidad-de-mercenarios-colombianos-en-ucrania-1166721575.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 🛡️ fuerzas armadas, fuerzas armadas de ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, mercenarios, legión extranjera