Fuerzas rusas lanzan un ataque masivo contra instalaciones militares de Ucrania en una jornada

Fuerzas rusas lanzan un ataque masivo contra instalaciones militares de Ucrania en una jornada

En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo... 13.12.2025, Sputnik Mundo

Asimismo, el Ejército de Rusia asestó golpes contra la infraestructura portuaria, utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.Las tropas rusas neutralizaron cinco carros de combate, 13 vehículos blindados y un obús Paladin fabricado en EEUU, indica el informe. En el último día, Ucrania perdió unos 1.355 militares, precisaron desde el ente castrense. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 190 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó dos proyectiles del sistema Himars y derribó 169 drones, en las últimas 24 horas.

