Fuerzas rusas lanzan un ataque masivo contra instalaciones militares de Ucrania en una jornada
10:33 GMT 13.12.2025 (actualizado: 10:43 GMT 13.12.2025)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Sergey Bobylev/
Síguenos en
En respuesta a los ataques ucranianos contra objetivos civiles rusos, las FFAA de Rusia llevaron a cabo un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles Kinzhal, contra empresas militares ucranianas y las instalaciones energéticas que garantizaban su funcionamiento, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso.
"Los objetivos del ataque fueron alcanzados. Todos los blancos designados fueron destruidos", indica el informe diario del organismo.
Asimismo, el Ejército de Rusia asestó golpes contra la infraestructura portuaria, utilizada por las FFAA de Ucrania, depósitos de municiones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.
Las tropas rusas neutralizaron cinco carros de combate, 13 vehículos blindados y un obús Paladin fabricado en EEUU, indica el informe.
En el último día, Ucrania perdió unos 1.355 militares, precisaron desde el ente castrense. De este modo, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 480 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió hasta 190 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 230 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 35 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.
A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó dos proyectiles del sistema Himars y derribó 169 drones, en las últimas 24 horas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 102.347 drones, 639 sistemas de misiles antiaéreos, 26.524 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.630 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.872 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 48.940 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.