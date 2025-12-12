https://noticiaslatam.lat/20251212/el-consumo-de-vapeadores-entre-adolescentes-mexicanos-va-en-aumento-pese-a-la-prohibicion-1169340614.html

El consumo de vapeadores entre adolescentes mexicanos va en aumento pese a la prohibición

El consumo de vapeadores entre adolescentes mexicanos va en aumento pese a la prohibición

A pesar de las regulaciones aprobadas en México para prohibir los vapeadores, su consumo entre adolescentes no ha disminuido y, al contrario, ha aumentado

Los esfuerzos del Gobierno mexicano para evitar que la juventud use este tipo de productos iniciaron en 2020, con un decreto presidencial de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) que prohibía la importación de los vapeadores.Posteriormente, en 2022, se extendió el alcance con un segundo decreto que prohibía la circulación y comercialización de cualquier sistema electrónico de administración de nicotina.A pesar de ello, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continúa (Ensanut) advierte que entre 2021 y 2023 el porcentaje de adolescentes usuarios de vapeadores, de entre 10 y 19 años, pasó de 1,8% a 4,3%, es decir, aumentó de 392.600 a 955.900.No obstante, la cifra puede ser mayor. Especialistas en la materia consultados por el medio mexicano estiman que la cantidad de jóvenes consumidores sea superior al millón de personas.En este contexto, la Cámara de Diputados (cámara baja) aprobó el 9 de diciembre una iniciativa de ley para castigar "la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos, vapeadores o cualquier otro dispositivo análogo".Con esta reforma a la Ley General de Salud, quienes incurran en este delito (que no incluye portación) enfrentarán penas de entre uno y ocho años de prisión y multas que pueden ir de los 11.000 hasta los 226.280 pesos (entre 611 y los 12.500 dólares).¿Por qué buscan prohibirlos?La aparición de estos dispositivos se remite al año 2003, cuando se presentaron como una alternativa para dejar los cigarrillos de tabaco. A pesar de ello, su comercialización se popularizó entre jóvenes debido a que se empezaron a vender con diferentes sabores y en plazas comerciales.El director operativo y de patronatos de Centros de Integración Juvenil, el doctor Ángel Prado García, considera que, si su objetivo era ser una alternativa para dejar de fumar, la venta de los vapeadores debió restringirse a las farmacias.Organismos como el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y, en México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), advierten sobre los daños que generan estos dispositivos.En 2022, la Cofepris advirtió que estos productos tienen más de 30 sustancias no declaradas en el empaque, cuyo consumo es perjudicial a la salud.Dos años después, la revista científica International Journal of Environmental Research and Public Health advirtió que el 80% de las muestras de aerosol analizadas excedían los límites permitidos de benceno, un compuesto cancerígeno, y el 45% tenían excesos de niveles de tolueno.Aunado a ello, los vapeadores se asocian con afectaciones a la presión arterial y la frecuencia, sin mencionar las lesiones pulmonares que provoca, y las cuales han sido denominadas como Evali, un trastorno que en México ya ha generado alertas sanitarias, como ocurrió en febrero de 2020, en San Luis Potosí (centro), cuando se detectó el caso de un joven de 18 años.

