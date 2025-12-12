https://noticiaslatam.lat/20251212/ali-calderon-ganador-del-premio-andrei-bely-2025-es-necesario-descolonizar-nuestro-conocimiento-de-1169334283.html

Alí Calderón, ganador del Premio Andrei Bely 2025: es necesario "descolonizar nuestro conocimiento de la poesía"

Alí Calderón, ganador del Premio Andrei Bely 2025: es necesario "descolonizar nuestro conocimiento de la poesía"

Sputnik Mundo

En 2013, el poeta, crítico literario y editor mexicano Alí Calderón empezó a trabajar en una antología de poesía china contemporánea sin imaginar que, 12 años... 12.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-12T03:45+0000

2025-12-12T03:45+0000

2025-12-12T03:45+0000

internacional

💬 entrevistas

🎭 arte y cultura

moscú

pekín

caribe

poesía

literatura

rusia

alí calderón

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0c/1169339831_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_50374f68449680c2f082bc3bee4369f2.png

En conversación exclusiva con Sputnik, el fundador de Círculo de Poesía —proyecto editorial especializado en la difusión de poesía iberoamericana y cultura literaria en general— relata que, en aquel entonces, descubrió una publicación de la editorial estadounidense Tupelo Press que reunía lo más actual de la poesía del gigante asiático."Me llamó mucho la atención cómo se estaba haciendo poesía china contemporánea. Entonces hicimos [en Círculo de Poesía] un estudio, [realizamos] una antología y la publicamos con una poeta china que se llama Ming Di. Eso fue en 2014", narra el poeta.Dos años después, continúa, Di lo invitó a un taller de traducción en Pekín en el que participaron profesionales de distintas lenguas, incluidas las poetas, traductoras y críticas rusas Natalia Azaroba y Svetlana Bochaver, quienes, al final de la reunión, se acercaron a él para compartirle que estaban al tanto de su trabajo como editor en Círculo de Poesía, en cuyo sitio electrónico pudieron leer, en español, una amplia muestra de la nueva poesía del país euroasiático."Fruto de eso, se publicó una antología de poesía latinoamericana en Rusia. No solo es que publiquemos a poetas rusos aquí, sino que, también, la idea es llevar el español hacia las otras lenguas", resalta el poeta.Un diálogo con otras tradicionesEs en ese contexto en el que, a decir de Calderón, le fue otorgado el premio Andrei Bely 2025, en la categoría Nominación Internacional, por su labor para impulsar publicaciones de poesía rusa contemporánea traducida al español."Tiene mucho que ver con lo que hemos buscado en Círculo de Poesía desde el principio: construir una imagen potente, enterada, especializada de lo que sucede en otras tradiciones del mundo", sostiene.Y añade que, en el medio mexicano e hispanoamericano, lo que siempre ha primado es lo norteamericano y lo europeo. Sin embargo, Círculo de Poesía se ha propuesto construir otros diálogos, simétricos y no coloniales, con las diversas tradiciones literarias del sur global."Por eso, hemos publicado una antología de poesía china y un dosier de [este tema], un dosier de poesía iraquí, una antología iraquí, (...) y vienen otras antologías: polaca, africana, del Caribe", refiere.En ese sentido, para Calderón, construir esta ruta con la poesía rusa "es un camino para respirar, para que no todo sea norteamericano, francés, italiano, que son las tradiciones —las europeas y la norteamericana— que nos dominan".La Edad de Plata a la luz del presenteAl mismo tiempo, comparte el escritor, la colección de poesía rusa se ha planteado, a partir de autores de la Edad de Plata de la poesía rusa, como Ósip Mandelshtam, Anna Ajmátova y Marina Tsvetáieva, es "volver a mirar lo ruso", pero a la luz del presente.De esa manera, menciona que, además de las traducciones, Círculo de Poesía ha convocado a poetas y críticos para pensar la literatura rusa y, de esa manera, construir una visión en torno a este tópico.De manera más general, el poeta y editor considera que el premio Andrei Bely es un reconocimiento al trabajo colectivo que se realiza en la editorial y, además, abre la posibilidad para nuevos proyectos."Por ejemplo, en 2026, la Feria del Libro de la Habana estará dedicada a Rusia, a los escritores rusos. Ahí estamos construyendo el plan para actualizar Puente y precipicio, la antología de Indira Díaz, porque cuando ella cerró el libro en 2018, de ahí para esta parte, ya tenemos 30 autores más. Hay una visión mucho más completa y amplia", comparte el poeta.Finalmente, el autor de Las correspondencias (Visor Libros, 2015), argumenta que es importante conocer a los poetas rusos de la actualidad, toda vez que hay una variedad muy singular.Si bien admite la importancia de la tradición modernista estadounidense, el poeta argumenta que "no es la única literatura que hay en el mundo" y que "existen otras maneras de construir el poema" y de experimentar."Eso es lo que nos interesa, no centrarnos únicamente en un modo, sino entender que hay muchas otras posibilidades (...) encontrarnos, que la poesía vuelva a ser, como siempre ha sido, un puente de entendimiento", finaliza.

https://noticiaslatam.lat/20250522/america-latina-y-la-lengua-rusa-que-retos-para-su-estudio-destacan-los-expertos-de-la-region-1162676904.html

https://noticiaslatam.lat/20220315/la-iniciativa-mexicana-de-divulgacion-de-la-lectura-que-se-niega-a-censurar-a-escritores-rusos-1123129919.html

moscú

pekín

caribe

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Karen Fabián https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144555499_156:0:556:400_100x100_80_0_0_6cf69829961c4cda427ecc752e53a9d6.jpg

💬 entrevistas, 🎭 arte y cultura, moscú, pekín, caribe, poesía, literatura, rusia, alí calderón