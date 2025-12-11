Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20251211/rusia-toma-control-de-un-asentamiento-mas-y-derriba-casi-400-drones-en-un-dia-de-combates-1169311618.html
Rusia toma el control de un asentamiento más y derriba casi 400 drones en un día de combates
Rusia toma el control de un asentamiento más y derriba casi 400 drones en un día de combates
Sputnik Mundo
El Ejército de Rusia liberó en la última jornada la localidad de Limán, situada en la región de Járkov, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. A su vez... 11.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-11T11:52+0000
2025-12-11T11:55+0000
defensa
rusia
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0b/1169311713_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e57d935a0f2e55b1d392a756e6a32bfb.jpg
En la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones del complejo de combustible y energía utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.Asimismo, las FFAA de Rusia neutralizaron 17 vehículos blindados, incluidos cuatro Humvee estadounidenses, un Senator canadiense y un Viking sueco, además de una estación de radar RADA RPS-42 israelí y un obús M777 fabricado en EEUU. Entretanto, la Flota del Mar Negro, destruyó una lancha no tripulada.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.180 militares en las últimas 24 horas. De acuerdo con la entidad castrense, en la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió hasta 145 soldados. El grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, más de 120 combatientes.Además, las FFAA ucranianas perdieron a más de 415 efectivos por las estrategias de combate del grupo Centro, hasta 235 por las del grupo Este y alrededor de 50 militares por las del grupo Dniéper.
https://noticiaslatam.lat/20251211/lavrov-participa-en-una-mesa-redonda-sobre-la-crisis-ucraniana-1169307172.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0b/1169311713_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_9c3ea70893e50519fc0b0e223ec136fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

Rusia toma el control de un asentamiento más y derriba casi 400 drones en un día de combates

11:52 GMT 11.12.2025 (actualizado: 11:55 GMT 11.12.2025)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
Soldados rusos en la zona de la operación militar especial - Sputnik Mundo, 1920, 11.12.2025
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
El Ejército de Rusia liberó en la última jornada la localidad de Limán, situada en la región de Járkov, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. A su vez, la defensa antiaérea rusa, interceptó 10 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars estadounidense, un misil guiado de largo alcance Neptun y derribó 396 drones.
"Como resultado de las operaciones ofensivas, unidades del grupo de tropas Norte liberaron la localidad de Limán en la región de Járkov", indica el informe diario.
En la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones del complejo de combustible y energía utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.
Asimismo, las FFAA de Rusia neutralizaron 17 vehículos blindados, incluidos cuatro Humvee estadounidenses, un Senator canadiense y un Viking sueco, además de una estación de radar RADA RPS-42 israelí y un obús M777 fabricado en EEUU. Entretanto, la Flota del Mar Negro, destruyó una lancha no tripulada.
Serguéi Lavrov, el ministro de Exteriores de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 11.12.2025
Internacional
Rusia insiste en alcanzar acuerdos para una paz sostenible en Ucrania, declara Lavrov
08:10 GMT
En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.180 militares en las últimas 24 horas. De acuerdo con la entidad castrense, en la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió hasta 145 soldados. El grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, más de 120 combatientes.
Además, las FFAA ucranianas perdieron a más de 415 efectivos por las estrategias de combate del grupo Centro, hasta 235 por las del grupo Este y alrededor de 50 militares por las del grupo Dniéper.

En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 101.909 drones, 639 sistemas de misiles antiaéreos, 26.495 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.628 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.844 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 48.815 vehículos militares especiales.

El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала