Rusia toma el control de un asentamiento más y derriba casi 400 drones en un día de combates

El Ejército de Rusia liberó en la última jornada la localidad de Limán, situada en la región de Járkov, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. A su vez... 11.12.2025, Sputnik Mundo

En la última jornada, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones del complejo de combustible y energía utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 152 zonas.Asimismo, las FFAA de Rusia neutralizaron 17 vehículos blindados, incluidos cuatro Humvee estadounidenses, un Senator canadiense y un Viking sueco, además de una estación de radar RADA RPS-42 israelí y un obús M777 fabricado en EEUU. Entretanto, la Flota del Mar Negro, destruyó una lancha no tripulada.En cuanto a las bajas diarias ucranianas, Kiev perdió unos 1.180 militares en las últimas 24 horas. De acuerdo con la entidad castrense, en la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió hasta 145 soldados. El grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 215 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, más de 120 combatientes.Además, las FFAA ucranianas perdieron a más de 415 efectivos por las estrategias de combate del grupo Centro, hasta 235 por las del grupo Este y alrededor de 50 militares por las del grupo Dniéper.

