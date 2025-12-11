https://noticiaslatam.lat/20251211/putin-mantiene-una-conversacion-telefonica-con-maduro-1169318138.html

Acuerdo de Asociación Estratégica y proyectos conjuntos centran la conversación de Putin con Maduro

El mandatario ruso expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a las políticas del Gobierno de Maduro destinadas a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa, precisa. Los dirigentes también confirmaron su compromiso con la implementación consistente de proyectos conjuntos en las esferas comercial, económica, energética, financiera y otras.A finales de noviembre, tras la XIX reunión de la Comisión intergubernamental de alto nivel (CIAN) con Rusia, los representantes de los Estados ruso y venezolano informaron de la firma de 19 acuerdos concretos y anunciaron 42 nuevas acciones de cooperación distribuidas en 10 ámbitos sectoriales.Esta comisión, la primera que se realiza tras la firma del tratado de Asociación Estratégica y Cooperación integral en mayo del mismo año, opera como la plataforma técnica para convertir los principios de ese marco general en proyectos tangibles.

