Acuerdo de Asociación Estratégica y proyectos conjuntos centran la conversación de Putin con Maduro
Acuerdo de Asociación Estratégica y proyectos conjuntos centran la conversación de Putin con Maduro
El presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, informan desde el Kremlin.
El mandatario ruso expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a las políticas del Gobierno de Maduro destinadas a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa, precisa. Los dirigentes también confirmaron su compromiso con la implementación consistente de proyectos conjuntos en las esferas comercial, económica, energética, financiera y otras.A finales de noviembre, tras la XIX reunión de la Comisión intergubernamental de alto nivel (CIAN) con Rusia, los representantes de los Estados ruso y venezolano informaron de la firma de 19 acuerdos concretos y anunciaron 42 nuevas acciones de cooperación distribuidas en 10 ámbitos sectoriales.Esta comisión, la primera que se realiza tras la firma del tratado de Asociación Estratégica y Cooperación integral en mayo del mismo año, opera como la plataforma técnica para convertir los principios de ese marco general en proyectos tangibles.
Acuerdo de Asociación Estratégica y proyectos conjuntos centran la conversación de Putin con Maduro
15:19 GMT 11.12.2025 (actualizado: 15:41 GMT 11.12.2025)
El presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, informan desde el Kremlin. Acuerdo de Asociación Estratégica y proyectos conjuntos centraron la conversación, precisaron.
"Los jefes de Estado intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las relaciones amistosas ruso-venezolanas, de conformidad con el acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación que entró en vigor en noviembre de este año", indica un comunicado del Kremlin.
El mandatario ruso expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a las políticas del Gobierno de Maduro destinadas a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa, precisa.
Los dirigentes también confirmaron su compromiso con la implementación consistente de proyectos conjuntos en las esferas comercial, económica, energética, financiera y otras.
1 de diciembre, 23:29 GMT
A finales de noviembre, tras la XIX reunión de la Comisión intergubernamental de alto nivel (CIAN) con Rusia, los representantes de los Estados ruso y venezolano informaron de la firma
de 19 acuerdos
concretos y anunciaron 42 nuevas acciones de cooperación
distribuidas en 10 ámbitos sectoriales.
Esta comisión, la primera que se realiza tras la firma del tratado de Asociación Estratégica y Cooperación integral en mayo del mismo año, opera como la plataforma técnica para convertir los principios de ese marco general en proyectos tangibles.
