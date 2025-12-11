Mundo
URGENTE: Putin sostiene una conversación telefónica con Maduro
Acuerdo de Asociación Estratégica y proyectos conjuntos centran la conversación de Putin con Maduro
El mandatario ruso expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a las políticas del Gobierno de Maduro destinadas a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa, precisa. Los dirigentes también confirmaron su compromiso con la implementación consistente de proyectos conjuntos en las esferas comercial, económica, energética, financiera y otras.A finales de noviembre, tras la XIX reunión de la Comisión intergubernamental de alto nivel (CIAN) con Rusia, los representantes de los Estados ruso y venezolano informaron de la firma de 19 acuerdos concretos y anunciaron 42 nuevas acciones de cooperación distribuidas en 10 ámbitos sectoriales.Esta comisión, la primera que se realiza tras la firma del tratado de Asociación Estratégica y Cooperación integral en mayo del mismo año, opera como la plataforma técnica para convertir los principios de ese marco general en proyectos tangibles.
15:19 GMT 11.12.2025 (actualizado: 15:41 GMT 11.12.2025)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una reunión en el Kremlin, el 9 de mayo
El presidente ruso, Vladímir Putin, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, informan desde el Kremlin. Acuerdo de Asociación Estratégica y proyectos conjuntos centraron la conversación, precisaron.

"Los jefes de Estado intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de las relaciones amistosas ruso-venezolanas, de conformidad con el acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación que entró en vigor en noviembre de este año", indica un comunicado del Kremlin.

El mandatario ruso expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó su apoyo a las políticas del Gobierno de Maduro destinadas a proteger los intereses y la soberanía nacional ante la creciente presión externa, precisa.
Los dirigentes también confirmaron su compromiso con la implementación consistente de proyectos conjuntos en las esferas comercial, económica, energética, financiera y otras.
A finales de noviembre, tras la XIX reunión de la Comisión intergubernamental de alto nivel (CIAN) con Rusia, los representantes de los Estados ruso y venezolano informaron de la firma de 19 acuerdos concretos y anunciaron 42 nuevas acciones de cooperación distribuidas en 10 ámbitos sectoriales.
Esta comisión, la primera que se realiza tras la firma del tratado de Asociación Estratégica y Cooperación integral en mayo del mismo año, opera como la plataforma técnica para convertir los principios de ese marco general en proyectos tangibles.
Lo último
