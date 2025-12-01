https://noticiaslatam.lat/20251201/los-acuerdos-de-la-comision-rusia-venezuela-tejen-una-arquitectura-paralela-frente-a-las-sanciones-1169009444.html

Los acuerdos de la Comisión Rusia-Venezuela tejen una arquitectura paralela frente a las sanciones

"En los momentos de dificultad se conocen los verdaderos amigos", dijo la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la XIX reunión de la... 01.12.2025, Sputnik Mundo

"Nosotros podríamos decir que hoy lo que hay entre Rusia y Venezuela es una hermandad cada día más consolidada y más fortalecida por nuestros presidentes, por nuestros pueblos y por nuestros equipos", ahondó. El balance numérico de la cita habla por sí mismo: 19 acuerdos concretos firmados y el anuncio de 42 nuevas acciones de cooperación distribuidas en 10 ámbitos sectoriales. Esta comisión, la primera que se realiza tras la firma del tratado de asociación estratégica y cooperación integral en mayo del mismo año, opera como la plataforma técnica para convertir los principios de ese marco general en proyectos tangibles. César José Ramos Cedeño, doctor en Ciencias políticas, dijo en diálogo con Sputnik que esta relación ha generado, desde sus comienzos, un acumulado histórico de más de 300 acuerdos de cooperación bilateral.Un espacio geoestratégico compartidoUn dato destacado del reciente encuentro es que solo tres de los 19 acuerdos son estrictamente petroleros. Para Cedeño, este hecho no es casual, sino sintomático de una evolución madura de la alianza. En un contexto donde ambos países operan bajo la presión de sanciones occidentales, la CIAN actúa como el motor para edificar una arquitectura paralela que permita eludir esas restricciones.Desde su perspectiva, basada en la trayectoria de la relación, las áreas de mayor interés común y sinergia son la de tecnología y finanzas, seguidas de cerca por defensa y seguridad. "Para Venezuela, alcanzar la soberanía tecnológica y financiera es una cuestión de supervivencia del Estado. Depender de sistemas propios en banca, comunicaciones y gestión de datos es la única manera de evadir el cerco financiero y las sanciones tecnológicas occidentales de forma estructural", explica Ramos Cedeño. Por el lado ruso, la visión es igualmente estratégica: "Rusia se ha propuesto consolidar a Venezuela como un hub tecnológico y de conectividad segura en la región".Esta prioridad se materializó en el reciente Foro empresarial Rusia-Venezuela: aliados estratégicos. Según el experto, este evento fue "una clara demostración de la importancia que le atribuye Rusia a la cooperación científica y tecnológica con Venezuela para avanzar hacia una resiliencia sistémica", utilizando tecnologías que permiten "crear capacidades nacionales para innovar, automatizar y transformar procesos".Defensa y modernización técnicaUno de los acuerdos más sensibles es el referido a la "modernización técnica" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Ramos Cedeño señala que esto trasciende la simple adquisición de equipamiento. El objetivo final, apunta, es avanzar hacia sistemas integrados, como un posible "escudo cibernético" nacional y la interconexión de sistemas de alerta temprana, conformando un "eje de seguridad estratégica" para la disuasión regional.¿Qué implica para el hemisferio que Rusia se consolide como el principal aliado de Caracas en el ámbito de defensa? Para Cedeño, los efectos para el hemisferio de que Rusia se consolide como el principal aliado de Caracas en el ámbito de defensa son profundos y multifacéticos: "Podrá gradualmente generar los equilibrios de seguridad necesarios en el hemisferio occidental, especialmente en acceso, vigilancia y negación de área en el Caribe y el norte de Suramérica".Una alternativa a OccidenteEntre los acuerdos tecnológicos destacan proyectos farmacéuticos y la adopción del sistema de navegación satelital ruso GLONASS, presentado como un paso hacia la soberanía tecnológica al ofrecer una alternativa al GPS estadounidense.El experto insiste en que la verdadera soberanía no se logra solo con la transferencia de productos finales, sino con la internalización del conocimiento: "Para avanzar hacia soberanía tecnológica plena no es suficiente solo recibir la tecnología, sino desarrollar la capacidad para absorberla, adaptarla, innovarla y reproducirla independientemente". En síntesis, califica el resultado como una "'soberanía compartida' donde Venezuela gana margen de maniobra frente a Occidente.Desdolarización y conectividad físicaAnte el bloqueo financiero, el experto identifica en los mecanismos de la CIAN un objetivo central: "Construir una arquitectura financiera, comercial y logística paralela (un 'bypass') que permita a ambos países mitigar, eludir y resistir la presión de las sanciones occidentales". La estrategia se articula con un primer eje que es la arquitectura financiera, centrada en la desdolarización. "La dependencia del dólar es la forma más sofisticada de colonialismo económica. Al establecer mecanismos de pago alternativos, Rusia y Venezuela como aliados estratégicos promueven la descolonización financiera", argumenta. El uso de rublos y bolívares (y potencialmente monedas digitales) busca crear un circuito inmune a sanciones.El segundo eje es la arquitectura comercial y logística, destinada a reconfigurar las cadenas de suministro. "Los proyectos de conectividad aérea y marítima son la infraestructura física necesaria para sostener el bypass financiero", subraya el analista, "ya que de nada sirve poder pagar si los bienes, servicios, capitales y talentos no pueden moverse".El valor último de esta arquitectura, según su análisis, trasciende lo bilateral: "Su verdadero valor reside en su capacidad para ofrecer un modelo de resistencia económica a otros países bajo sanciones o que deseen reducir su dependencia de las instituciones financieras occidentales".

