Más de 14 millones de niños de Latinoamérica necesitarán ayuda humanitaria en 2026, dice Unicef

Más de 14 millones de niños de Latinoamérica necesitarán ayuda humanitaria en 2026, dice Unicef

11.12.2025

Más de 14,1 millones de niños en América Latina y el Caribe necesitarán ayuda humanitaria en los siguientes meses, debido al aumento del desplazamiento forzado, la migración, la violencia armada y los desastres climáticos.La agencia explicó que millones de menores abandonan sus hogares para huir de la inseguridad, la pobreza y la falta de oportunidades, y se enfrentan a riesgos que persisten durante el tránsito como al llegar a países de destino, donde frecuentemente encuentran servicios sociales insuficientes o saturados.El organismo también destacó que, durante el último año, la región observó una reducción de los flujos migratorios hacia el norte, pero registró un aumento de los desplazamientos hacia el sur, lo que ha modificado las dinámicas humanitarias. Por ejemplo, en la ruta que cruza Panamá hacia Colombia, uno de cada cinco migrantes es un menor, expuesto a riesgos como ahogamiento, trata de personas y explotación.En Centroamérica, Unicef detectó una elevada presencia de menores no acompañados en los corredores migratorios entre Guatemala y México. Además, la violencia ha impulsado un incremento sin precedentes del desplazamiento interno, especialmente en Haití, donde más de la mitad de las personas desplazadas son niños.En Colombia, donde el conflicto armado persiste, se documentaron más de 450 casos de reclutamiento forzado de menores por grupos armados en el último año, una tendencia que, según la agencia de la ONU, continúa agravando la crisis humanitaria.Las emergencias climáticas añaden presión a los sistemas locales. Inundaciones, sequías y tormentas severas han golpeado múltiples países, mientras que el huracán Melissa —una tormenta categoría 5 que impactó recientemente el Caribe— dañó escuelas, hospitales y medios de vida, afectando a más de 900.000 menores.Para responder a estas necesidades, Unicef solicitó 581,3 millones de dólares destinados a ampliar la preparación y la respuesta humanitaria en la región, con el objetivo de garantizar servicios esenciales a las poblaciones más vulnerables, incluidos los niños en movilidad y sus familias.

