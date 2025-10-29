https://noticiaslatam.lat/20251029/melissa-el-huracan-que-reescribe-los-records-meteorologicos-1168005197.html
Melissa: el huracán que reescribe los récords meteorológicos
Con vientos que rugen a casi 300 km/h, Melissa no es solo otro huracán: batió récords de fuerza entre los ciclones tropicales que tocaron tierra en Jamaica... 29.10.2025, Sputnik Mundo
Sputnik te recuerda cuáles fueron los huracanes más fuertes que azotaron esta región y cuáles han sido sus consecuencias.
17:12 GMT 29.10.2025 (actualizado: 17:14 GMT 29.10.2025)
Con vientos que rugen a casi 300 km/h, Melissa no es solo otro huracán: batió récords de fuerza entre los ciclones tropicales que tocaron tierra en Jamaica, tanto en velocidad de viento como en presión barométrica, y figura entre los ciclones más intensos jamás registrados en la cuenca atlántica.
Sputnik te recuerda cuáles fueron los huracanes más fuertes que azotaron esta región y cuáles han sido sus consecuencias.