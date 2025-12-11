Mundo
Las bases militares de EEUU en América Latina: cifras oficiales vs. evaluaciones independientes
Las bases militares de EEUU en América Latina: cifras oficiales vs. evaluaciones independientes
Según un informe del Congreso de los Estados Unidos, hay solo seis instalaciones militares en América Latina y el Caribe, lo cual contrasta drásticamente con... 11.12.2025, Sputnik Mundo
Esto destaca el alcance de la presencia militar estadounidense que los datos oficiales no reflejan.
Las bases militares de EEUU en América Latina: cifras oficiales vs. evaluaciones independientes

12:43 GMT 11.12.2025
Según un informe del Congreso de los Estados Unidos, hay solo seis instalaciones militares en América Latina y el Caribe, lo cual contrasta drásticamente con las evaluaciones de expertos independientes, según las cuales esta cifra asciende a 76.
Esto destaca el alcance de la presencia militar estadounidense que los datos oficiales no reflejan.
