https://noticiaslatam.lat/20251211/las-bases-militares-de-eeuu-en-america-latina-cifras-oficiales-vs-evaluaciones-independientes-1169313469.html

Las bases militares de EEUU en América Latina: cifras oficiales vs. evaluaciones independientes

Las bases militares de EEUU en América Latina: cifras oficiales vs. evaluaciones independientes

Sputnik Mundo

Según un informe del Congreso de los Estados Unidos, hay solo seis instalaciones militares en América Latina y el Caribe, lo cual contrasta drásticamente con... 11.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-11T12:43+0000

2025-12-11T12:43+0000

2025-12-11T12:43+0000

multimedia

eeuu

🛡️ infografías militares

📊 infografía

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0b/1169313302_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_46b596a9395bd8d963565b78e7a450e3.png

Esto destaca el alcance de la presencia militar estadounidense que los datos oficiales no reflejan.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, 🛡️ infografías militares, 📊 infografía, инфографика