Las bases militares de EEUU en América Latina: cifras oficiales vs. evaluaciones independientes
Según un informe del Congreso de los Estados Unidos, hay solo seis instalaciones militares en América Latina y el Caribe, lo cual contrasta drásticamente con... 11.12.2025, Sputnik Mundo
Esto destaca el alcance de la presencia militar estadounidense que los datos oficiales no reflejan.
Según un informe del Congreso de los Estados Unidos, hay solo seis instalaciones militares en América Latina y el Caribe, lo cual contrasta drásticamente con las evaluaciones de expertos independientes, según las cuales esta cifra asciende a 76.
Esto destaca el alcance de la presencia militar estadounidense que los datos oficiales no reflejan.