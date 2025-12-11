Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20251211/la-opep-eleva-prevision-de-aumento-de-la-produccion-de-petroleo-fuera-de-la-opep-en-2025-1169323691.html
La OPEP eleva previsión de aumento de la producción de petróleo fuera de la OPEP+ en 2025
La OPEP eleva previsión de aumento de la producción de petróleo fuera de la OPEP+ en 2025
Sputnik Mundo
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) revisó al alza, en 40.000 barriles diarios (b/d), su estimación de crecimiento de la producción de... 11.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-11T19:43+0000
2025-12-11T19:43+0000
economía
opep
opep+
petróleo
📈 mercados y finanzas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0c/1165406152_0:37:1280:757_1920x0_80_0_0_053443db155bb8b18da79ae0f4e40b8e.jpg
Se prevé que la extracción promedie 54,15 millones de barriles diarios (mb/d), frente a los 54,11 millones calculados el mes pasado, destaca el informe mensual. Y la organización precisa que el incremento será entonces de 0,96 mb/d, una revisión al alza respecto a los 0,92 mb/d estimados anteriormente, lo que significa un aumento en 40.000 b/d.En comparación, en octubre la organización pronosticó un aumento de este índice en 50.000 b/d, hasta los 13,37 mb/d. Para el año 2026, el organismo pronostica que la producción de petróleo y condensado en EEUU disminuirá en 110.000 b/d interanuales, hasta alcanzar los 13,3 mb/d.Este ajuste, explica el documento, responde principalmente a factores estacionales y a los datos disponibles del cuarto trimestre de 2025. Los principales motores del aumento de la producción serán Estados Unidos, Brasil, Canadá y Argentina.Para 2026, la OPEP mantiene sin cambios su previsión de crecimiento de la producción petrolera fuera del pacto OPEP+ en 0,63 millones de b/d, impulsado nuevamente por los mismos países.La OPEP mantiene en 1,3 mb/d previsión de aumento de demanda global de petróleo en 2025La demanda mundial de petróleo en 2025 ascenderá a 105,14 mb/d, frente a los 103,84 mb/d de 2024, subrayan las tablas del informe de la OPEP. Asimismo, mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento de la demanda global para 2026 en 1,38 mb/d, hasta alcanzar los 106,52 mb/d.De acuerdo con el documento, la demanda de petróleo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) crecerá en 120.000 b/d en 2025 hasta un promedio de 45,96 mb/d. En los países no miembros de la OCDE, la demanda total de crudo crecerá aproximadamente 1,18 mb/d, alcanzando un promedio de 59,17 mb/d. La producción de petróleo de la OPEP+ en noviembre aumentó en 43.000 b/dIndica que, teniendo en cuenta las reducciones voluntarias y los planes de compensación por sobreproducción, los países miembros produjeron 504.000 b/d menos de lo acordado. Solo en la OPEP, la producción bajó en 1.000 barriles, hasta 28,48 mb/d, mientras que en los países que no son miembros de la OPEP creció 44.000, hasta los 14,585 mb/d.Ocho países de la OPEP+ (Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Argelia, Kazajistán, Omán y Kuwait) aumentaron la producción de petróleo en 126.000 b/d en noviembre y produjeron 23.000 barriles más que el nivel objetivo que tiene en cuenta el plan de compensación por la previa sobreproducción.
https://noticiaslatam.lat/20250719/venezuela-enfrenta-el-trilema-energetico-con-soberania-y-cooperacion-sur-sur-1164576093.html
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/08/0c/1165406152_111:0:1170:794_1920x0_80_0_0_a167454dd8c343694c8e2d51c058e834.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
opep, opep+, petróleo, 📈 mercados y finanzas
opep, opep+, petróleo, 📈 mercados y finanzas

La OPEP eleva previsión de aumento de la producción de petróleo fuera de la OPEP+ en 2025

19:43 GMT 11.12.2025
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaLa OPEP aumenta sus previsiones de crecimiento de la demanda de petróleo para 2026
La OPEP aumenta sus previsiones de crecimiento de la demanda de petróleo para 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 11.12.2025
© telegram SputnikMundo
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) revisó al alza, en 40.000 barriles diarios (b/d), su estimación de crecimiento de la producción de crudo de los países afuera de la OPEP+ para 2025.
Se prevé que la extracción promedie 54,15 millones de barriles diarios (mb/d), frente a los 54,11 millones calculados el mes pasado, destaca el informe mensual. Y la organización precisa que el incremento será entonces de 0,96 mb/d, una revisión al alza respecto a los 0,92 mb/d estimados anteriormente, lo que significa un aumento en 40.000 b/d.
En comparación, en octubre la organización pronosticó un aumento de este índice en 50.000 b/d, hasta los 13,37 mb/d. Para el año 2026, el organismo pronostica que la producción de petróleo y condensado en EEUU disminuirá en 110.000 b/d interanuales, hasta alcanzar los 13,3 mb/d.
Este ajuste, explica el documento, responde principalmente a factores estacionales y a los datos disponibles del cuarto trimestre de 2025. Los principales motores del aumento de la producción serán Estados Unidos, Brasil, Canadá y Argentina.
Para 2026, la OPEP mantiene sin cambios su previsión de crecimiento de la producción petrolera fuera del pacto OPEP+ en 0,63 millones de b/d, impulsado nuevamente por los mismos países.

La OPEP mantiene en 1,3 mb/d previsión de aumento de demanda global de petróleo en 2025

"Se prevé que el aumento de la demanda global de crudo en 2025 alcance alrededor de 1,3 mb/d en términos anuales, sin variaciones respecto a la proyección del mes anterior", declara la organización.
La demanda mundial de petróleo en 2025 ascenderá a 105,14 mb/d, frente a los 103,84 mb/d de 2024, subrayan las tablas del informe de la OPEP. Asimismo, mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento de la demanda global para 2026 en 1,38 mb/d, hasta alcanzar los 106,52 mb/d.
Instalaciones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) - Sputnik Mundo, 1920, 19.07.2025
América Latina
Venezuela enfrenta el "trilema energético" con soberanía y cooperación sur-sur
19 de julio, 01:52 GMT
De acuerdo con el documento, la demanda de petróleo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) crecerá en 120.000 b/d en 2025 hasta un promedio de 45,96 mb/d. En los países no miembros de la OCDE, la demanda total de crudo crecerá aproximadamente 1,18 mb/d, alcanzando un promedio de 59,17 mb/d.

La producción de petróleo de la OPEP+ en noviembre aumentó en 43.000 b/d

"La producción de petróleo por los países que participan en la Declaración de Cooperación (DoC) aumentó en 43.000 b/d en noviembre en términos mensuales hasta un promedio de 43,06 mb/d, según fuentes secundarias disponibles", señala la OPEP.
Indica que, teniendo en cuenta las reducciones voluntarias y los planes de compensación por sobreproducción, los países miembros produjeron 504.000 b/d menos de lo acordado. Solo en la OPEP, la producción bajó en 1.000 barriles, hasta 28,48 mb/d, mientras que en los países que no son miembros de la OPEP creció 44.000, hasta los 14,585 mb/d.
Ocho países de la OPEP+ (Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Argelia, Kazajistán, Omán y Kuwait) aumentaron la producción de petróleo en 126.000 b/d en noviembre y produjeron 23.000 barriles más que el nivel objetivo que tiene en cuenta el plan de compensación por la previa sobreproducción.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала