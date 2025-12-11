https://noticiaslatam.lat/20251211/la-opep-eleva-prevision-de-aumento-de-la-produccion-de-petroleo-fuera-de-la-opep-en-2025-1169323691.html

La OPEP eleva previsión de aumento de la producción de petróleo fuera de la OPEP+ en 2025

La OPEP eleva previsión de aumento de la producción de petróleo fuera de la OPEP+ en 2025

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) revisó al alza, en 40.000 barriles diarios (b/d), su estimación de crecimiento de la producción de...

Se prevé que la extracción promedie 54,15 millones de barriles diarios (mb/d), frente a los 54,11 millones calculados el mes pasado, destaca el informe mensual. Y la organización precisa que el incremento será entonces de 0,96 mb/d, una revisión al alza respecto a los 0,92 mb/d estimados anteriormente, lo que significa un aumento en 40.000 b/d.En comparación, en octubre la organización pronosticó un aumento de este índice en 50.000 b/d, hasta los 13,37 mb/d. Para el año 2026, el organismo pronostica que la producción de petróleo y condensado en EEUU disminuirá en 110.000 b/d interanuales, hasta alcanzar los 13,3 mb/d.Este ajuste, explica el documento, responde principalmente a factores estacionales y a los datos disponibles del cuarto trimestre de 2025. Los principales motores del aumento de la producción serán Estados Unidos, Brasil, Canadá y Argentina.Para 2026, la OPEP mantiene sin cambios su previsión de crecimiento de la producción petrolera fuera del pacto OPEP+ en 0,63 millones de b/d, impulsado nuevamente por los mismos países.La OPEP mantiene en 1,3 mb/d previsión de aumento de demanda global de petróleo en 2025La demanda mundial de petróleo en 2025 ascenderá a 105,14 mb/d, frente a los 103,84 mb/d de 2024, subrayan las tablas del informe de la OPEP. Asimismo, mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento de la demanda global para 2026 en 1,38 mb/d, hasta alcanzar los 106,52 mb/d.De acuerdo con el documento, la demanda de petróleo en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) crecerá en 120.000 b/d en 2025 hasta un promedio de 45,96 mb/d. En los países no miembros de la OCDE, la demanda total de crudo crecerá aproximadamente 1,18 mb/d, alcanzando un promedio de 59,17 mb/d. La producción de petróleo de la OPEP+ en noviembre aumentó en 43.000 b/dIndica que, teniendo en cuenta las reducciones voluntarias y los planes de compensación por sobreproducción, los países miembros produjeron 504.000 b/d menos de lo acordado. Solo en la OPEP, la producción bajó en 1.000 barriles, hasta 28,48 mb/d, mientras que en los países que no son miembros de la OPEP creció 44.000, hasta los 14,585 mb/d.Ocho países de la OPEP+ (Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Argelia, Kazajistán, Omán y Kuwait) aumentaron la producción de petróleo en 126.000 b/d en noviembre y produjeron 23.000 barriles más que el nivel objetivo que tiene en cuenta el plan de compensación por la previa sobreproducción.

