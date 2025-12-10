¿Qué intereses hay detrás de los amagos de Trump en contra de Colombia? | Video

https://noticiaslatam.lat/20251210/que-intereses-hay-detras-de-los-amagos-de-trump-en-contra-de-colombia--video-1169264627.html

"Venga señor Trump a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU. Sin misiles he destruido en mi Gobierno 18.400 laboratorios, venga conmigo y le enseño como se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", escribió a través de X.Las declaraciones del mandatario sudamericano surgen luego de que Trump, durante una reunión con su gabinete de seguridad, profirió: "He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden (...) Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques". La cuestión de la soberaníaPara Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación Progresar, este episodio no es más que un "sofisma de distracción". En diálogo con Sputnik, el experto en la frontera colombo-venezolana da cuenta el trasfondo geopolítico de la amenaza y advierte sobre los riesgos que se ciernen sobre la soberanía latinoamericana. Según su análisis, Washington está acostumbrado, desde hace más de 150 años, a que los Gobiernos colombianos ejecuten lo que se les dicta desde el norte en materia política, económica y militar, incluida la "famosa fracasada lucha contra las drogas"."El presidente Petro ha asumido una postura soberana, una postura abierta al diálogo y a la concurrencia en la lucha contra el narcotráfico internacional, como quiera que los estadounidenses son no solo los grandes consumidores, sino quienes se quedan con el dinero del narcotráfico", explica.Esta postura, sumada al rechazo a cualquier intervención en Venezuela o en cualquier país latinoamericano, es lo que, a su juicio, ha generado la reacción hostil contra Colombia y su mandatario.Cañizares recuerda que el propio Petro informó haber entregado al embajador estadounidense en Colombia, John McNamara, mapas y detalles de la ofensiva antidrogas de su Gobierno. Una ofensiva que, según el mandatario, ha destruido un laboratorio de procesamiento de coca cada 40 minutos. Sin embargo, Petro también ha señalado un dato crucial: la mayor parte de la cocaína que sale de Colombia no lo hace en lanchas rápidas, sino a través de grandes contenedores en puertos marítimos, involucrando a empresas transnacionales de transporte.La complicidad estructuralEl experto en derechos humanos corrobora esta afirmación con datos de organismos internacionales. Señala que el narcotráfico ha ido trasladando sus redes de transporte hacia Ecuador y Perú. "En Ecuador se ha concentrado en los últimos años la gran exportación de la droga colombiana y parte de la droga boliviana, principalmente hacia Europa por el mar Pacífico", indica. Estudios de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina de Drogas de la Unión Europea han encontrado que los grandes decomisos se realizan en contenedores de barcos que exportan productos como el banano desde Ecuador."Se ha identificado que la inmensa mayoría, algunos hablan del 80%, otros investigadores e instituciones internacionales hablan del 90%, algunos incluso el 93% de la droga que se produce en Colombia sale por el mar Pacífico. Esto es una verdad comprobada", asevera Cañizares. Este hecho, sostiene, desmonta el relato que justifica un bloqueo o una intervención militar en el Caribe colombiano.Para el analista, la razón por la que Estados Unidos, con toda su capacidad de inteligencia, no logra atajar el consumo de estupefacientes es debido a que el país "no solamente tiene un problema gravísimo de salud pública (...) sino que también tiene un enorme problema con las redes internas de distribución y venta de la droga en el país".En consecuencia, el problema es de control interno. "Si quisieran acabarlo tendrían que controlarlo internamente", sentencia.Las bases militares: un fracaso estratégicoEl experto también evaluó el histórico Plan Colombia y la presencia militar estadounidense en el país. "Está probado el fracaso de la estrategia de lucha contra las drogas, como lo han llamado los estadounidenses, desde el abordaje militar", dijo.Las bases estadounidenses en Colombia, así como las cerca de 800 que tienen dispersas por el mundo, responden a una lógica distinta, argumenta. "Lo que hay detrás de todo esto (...) tiene nada que ver con el tema de narcotráfico", afirma.Cañizares se refiere a la nueva doctrina de seguridad estadounidense que, según explica, tiene como objetivo el control del hemisferio occidental. "Los Estados Unidos saben que aquí hay países y gobiernos y gobernantes que han asumido unas posturas soberanas frente al actuar de los Estados Unidos en lo económico, en lo político, en lo militar, principalmente, y saben que tienen que recuperar a Latinoamérica como su patio trasero". Las bases, por lo tanto, funcionan como centros de inteligencia electrónica y plataformas para el desarrollo de estrategias militares y políticas en el continente.El riesgo electoralCon elecciones presidenciales en el horizonte colombiano, la advertencia de Cañizares se vuelve más urgente. La postura soberana de Petro y su negativa a convertir a Colombia en una plataforma de agresión contra Venezuela han sido, a su juicio, un dique de contención.Para Cañizares, si la oposición retoma el poder, no solo desataría una persecución interna contra el oficialismo y los sectores populares, sino que abriría las puertas a una agresión militar abierta contra Venezuela."No lo hicieron [en gobiernos anteriores] porque el pueblo y el Gobierno venezolanos supo sostenerse a lo largo de esta frontera internamente. Por ellos lo hubieran hecho una o mil veces", argumenta, refiriéndose a las gestiones de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.Frente a esta coyuntura de amenazas, Cañizares detalla la postura del movimiento de derechos humanos. En primer lugar, el apoyo al Gobierno nacional en su defensa de la soberanía. En segundo lugar, la denuncia permanente en todos los escenarios nacionales e internacionales para exponer "la verdad detrás de esta supuesta lucha contra las drogas y cuáles son las intenciones verdaderas". Por último, la pedagogía con las comunidades. "Es muy importante que la sociedad entienda qué es lo que está pasando y qué hay detrás de toda esta estrategia de agresión del Gobierno estadounidense", concluye.

