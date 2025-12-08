La mayoría de los argentinos cree que es necesaria una reforma laboral, según encuesta

https://noticiaslatam.lat/20251208/la-mayoria-de-los-argentinos-cree-que-es-necesaria-una-reforma-laboral-segun-encuesta-1169197197.html

Según el sondeo, realizado el mes pasado y dado a conocer este 7 de diciembre, la mayoría de los argentinos considera necesaria una modificación del marco laboral para mejorar el empleo; el trabajo refleja además la mala imagen en amplios sectores de la sociedad de los sindicatos, el sector que se espera ofrezca mayor resistencia al proyecto e históricamente ligado al peronismo, la oposición al presidente libertario.El relevamiento se publica mientras que el Gobierno de Javier Milei, empresarios y sindicalistas aún discuten el anteproyecto de la reforma laboral que se enviará al Congreso, con el mandatario fortalecido tras un inesperado y categórico triunfo en las elecciones de medio término realizadas en octubre, donde se impuso en casi todas las provincias.En ese sentido, según el trabajo de la consultora que publica Clarín, seis de cada 10 argentinos consideran que es necesaria una reforma en el ámbito del trabajo. Vale aclarar que aún no se conoce el contenido del proyecto impulsado por el oficialismo y solo han trascendido algunos puntos, como la posibilidad de establecer un tope a las indemnizaciones por despidos.El informe detalla que un 43,1% de los encuestados apoya plenamente la iniciativa de Milei. En el extremo opuesto, cerca del 30% de los consultados manifiesta un rechazo total y de plano a cualquier tipo de modificación laboral.Las posturas frente a la reforma de Milei se reconfiguran de manera notable al analizar las variables demográficas de edad y género. Esta disparidad se evidencia fuertemente entre los más jóvenes: el 63,2% de los varones de 18 a 30 años se muestra a favor de la iniciativa presidencial, mientras que el apoyo cae al 40,6% entre las mujeres del mismo rango etario, una brecha que se amplía aún más al comparar a los varones jóvenes con las mujeres mayores de 50 años.Finalmente, el segundo gran punto a favor del Gobierno en este proceso de negociación es la muy mala imagen que arrastran los sindicatos, la contraparte natural en el debate, con un 49% diciendo que tienen una imagen "muy mala" de los sindicalistas (y mala, el 29%) y apenas el 2,6% de los encuestados opinó que tiene una visión "muy buena" de ellos (y buena el 12,4%).

