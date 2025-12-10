https://noticiaslatam.lat/20251210/fuerzas-rusas-alcanzan-un-sistema-rak-sa-12-y-golpean-la-infraestructura-energetica-ucraniana-en-un-1169271342.html

Fuerzas rusas alcanzan un sistema RAK-SA-12 y golpean la infraestructura energética ucraniana en un día

Fuerzas rusas alcanzan un sistema RAK-SA-12 y golpean la infraestructura energética ucraniana en un día

Las FFAA de Rusia destruyeron el lanzador de un sistema lanzacohetes RAK-SA-12 de fabricación croata, durante la última jornada de combates

Además, las fuerzas rusas neutralizaron 11 vehículos blindados, incluidos tres de transporte de tropas M113 y un BATT UМG de producción estadounidense, un obús M777 fabricado en el mismo país y una estación de radar RADA RPS-42 israelí.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, en la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió hasta 230 soldados. El grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, más de 130 combatientes.Además, las FFAA ucranianas perdieron hasta 420 efectivos por las estrategias de combate del grupo Centro, hasta 220 por las del grupo Este y más de 40 militares por las del grupo Dniéper.En el último día, las tropas rusas asestaron golpes contra una empresa de la industria militar de Ucrania, instalaciones del complejo de combustible y energía utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 102 drones en las 24 horas.

