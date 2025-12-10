https://noticiaslatam.lat/20251210/fuerzas-rusas-alcanzan-un-sistema-rak-sa-12-y-golpean-la-infraestructura-energetica-ucraniana-en-un-1169271342.html
Fuerzas rusas alcanzan un sistema RAK-SA-12 y golpean la infraestructura energética ucraniana en un día
Fuerzas rusas alcanzan un sistema RAK-SA-12 y golpean la infraestructura energética ucraniana en un día
Sputnik Mundo
Las FFAA de Rusia destruyeron el lanzador de un sistema lanzacohetes RAK-SA-12 de fabricación croata, durante la última jornada de combates, señalan desde el... 10.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-10T11:43+0000
2025-12-10T11:43+0000
2025-12-10T11:43+0000
defensa
rusia
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0a/1169271182_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_24f08911cba8b256ccdb644df9bfd1af.jpg
Además, las fuerzas rusas neutralizaron 11 vehículos blindados, incluidos tres de transporte de tropas M113 y un BATT UМG de producción estadounidense, un obús M777 fabricado en el mismo país y una estación de radar RADA RPS-42 israelí.En cuanto a las bajas ucranianas diarias, en la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió hasta 230 soldados. El grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, más de 130 combatientes.Además, las FFAA ucranianas perdieron hasta 420 efectivos por las estrategias de combate del grupo Centro, hasta 220 por las del grupo Este y más de 40 militares por las del grupo Dniéper.En el último día, las tropas rusas asestaron golpes contra una empresa de la industria militar de Ucrania, instalaciones del complejo de combustible y energía utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 102 drones en las 24 horas.
https://noticiaslatam.lat/20251210/rusia-trabaja-por-la-paz-no-por-un-alto-al-fuego-con-ucrania-senalan-desde-el-kremlin-1169272266.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0a/1169271182_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_d79d99422d3d944af14c3f847c0024cc.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
rusia, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🌍 europa
Fuerzas rusas alcanzan un sistema RAK-SA-12 y golpean la infraestructura energética ucraniana en un día
Las FFAA de Rusia destruyeron el lanzador de un sistema lanzacohetes RAK-SA-12 de fabricación croata, durante la última jornada de combates, señalan desde el Ministerio de Defensa ruso. En el mismo periodo, las tropas ucranianas perdieron unos 1.250 militares, agregan desde el ente castrense.
Además, las fuerzas rusas neutralizaron 11 vehículos blindados, incluidos tres de transporte de tropas M113 y un BATT UМG de producción estadounidense, un obús M777 fabricado en el mismo país y una estación de radar RADA RPS-42 israelí.
En cuanto a las bajas ucranianas diarias, en la zona de responsabilidad del grupo de tropas rusas Norte, el Ejército ucraniano perdió hasta 230 soldados. El grupo de fuerzas ruso Oeste causó hasta 210 bajas a las FFAA de Ucrania y el grupo Sur, más de 130 combatientes.
Además, las FFAA ucranianas perdieron hasta 420 efectivos por las estrategias de combate del grupo Centro, hasta 220 por las del grupo Este y más de 40 militares por las del grupo Dniéper.
En el último día, las tropas rusas asestaron golpes contra una empresa de la industria militar de Ucrania, instalaciones del complejo de combustible y energía utilizadas en interés de las FFAA de Ucrania, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 146 zonas.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, derribó 102 drones en las 24 horas.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 101.513 drones, 639 sistemas de misiles antiaéreos, 26.478 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.628 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.830 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 48.761 vehículos militares especiales.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.