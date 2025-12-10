https://noticiaslatam.lat/20251210/europa-no-da-abasto-el-ritmo-de-financiacion-de-kiev-se-ha-reducido-notablemente-1169279072.html
Europa no da abasto: el ritmo de financiación de Kiev se ha reducido notablemente
Europa no da abasto: el ritmo de financiación de Kiev se ha reducido notablemente
Europa no logra compensar la reducción de la ayuda estadounidense a Ucrania en este año, indica el Instituto de Economía Mundial de Kiel (IfW Kiel).
Según se afirma, al ritmo actual, la ayuda militar europea no basta para reemplazar la estadounidense.Se calcula que para alcanzar el nivel anterior al final del año se necesitarán 9.100 millones de euros [10.587 millones de dólares] adicionales. Esto requeriría más del doble del volumen mensual de asignaciones en comparación con los últimos meses.Al mismo tiempo, las diferencias entre los donantes europeos se han acentuado: aunque el apoyo militar de Europa en su conjunto se ha ralentizado, la situación en las mayores economías ha variado significativamente.Sin embargo, si se mide en porcentaje del PIB de 2021, las mayores economías europeas siguen quedando significativamente rezagadas respecto a los principales donantes: Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.El contraste con Italia y España fue aún más marcado: no aumentaron en absoluto su ayuda militar en 2025. Italia redujo en un 15% sus ya bajas asignaciones en comparación con 2022-2024, y España no ha informado de nueva ayuda militar en 2025. Esta baja participación debilitó significativamente la respuesta general de Europa.En noviembre de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que entre 2026 y 2029 Ucrania enfrentará un déficit de financiación de 136.500 millones de dólares. Y en 2026-2027, el déficit residual de financiación de Ucrania alcanzará los 63.000 millones de dólares.Anteriormente, el Kremlin declaró que Occidente empieza a comprender que el dinero destinado a Ucrania está siendo saqueado.
Europa no da abasto: el ritmo de financiación de Kiev se ha reducido notablemente
Europa no logra compensar la reducción de la ayuda estadounidense a Ucrania en este año, indica el Instituto de Economía Mundial de Kiel (IfW Kiel). Se señala que, si nada cambia, 2025 será el año con el menor volumen de ayuda a Kiev desde el inicio de la operación militar especial.
"En septiembre y octubre, Europa destinó a Ucrania solo alrededor de 4.200 millones de euros [4.890 millones de dólares] en ayuda militar: muy poco para compensar la pérdida de la ayuda estadounidense", se indica en la publicación.
Según se afirma, al ritmo actual, la ayuda militar europea no basta para reemplazar la estadounidense.
"Mientras que las asignaciones anuales en 2022-2024 promediaron alrededor de 41.600 millones de euros [48.422 millones de dólares] —incluyendo a Europa, EEUU y otros donantes—, en 2025 hasta el momento se han asignado solo 32.500 millones de euros [37.811 millones de dólares]".
Se calcula que para alcanzar el nivel anterior al final del año se necesitarán 9.100 millones de euros [10.587 millones de dólares] adicionales. Esto requeriría más del doble del volumen mensual de asignaciones en comparación con los últimos meses.
Al mismo tiempo, las diferencias entre los donantes europeos se han acentuado: aunque el apoyo militar de Europa en su conjunto se ha ralentizado, la situación en las mayores economías ha variado significativamente.
"Alemania, Francia y el Reino Unido han aumentado considerablemente su ayuda militar en comparación con 2022-2024: Alemania casi triplicó sus asignaciones mensuales promedio, mientras que Francia y el Reino Unido las duplicaron con creces".
Sin embargo, si se mide en porcentaje del PIB de 2021, las mayores economías europeas siguen quedando significativamente rezagadas respecto a los principales donantes: Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.
El contraste con Italia y España fue aún más marcado: no aumentaron en absoluto su ayuda militar en 2025. Italia redujo en un 15% sus ya bajas asignaciones en comparación con 2022-2024, y España no ha informado de nueva ayuda militar en 2025. Esta baja participación debilitó significativamente la respuesta general de Europa.
En noviembre de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que entre 2026 y 2029 Ucrania enfrentará un déficit de financiación de 136.500 millones de dólares. Y en 2026-2027, el déficit residual de financiación de Ucrania alcanzará los 63.000 millones de dólares.
Anteriormente, el Kremlin declaró que Occidente empieza a comprender que el dinero destinado a Ucrania está siendo saqueado.
"Consideramos que tanto las capitales europeas como EEUU han fijado su mirada en este [escándalo de corrupción]. Son, al fin y al cabo, los donantes más activos del régimen de Kiev. Evidentemente, estos países van comprendiendo cada vez con mayor claridad que una parte sustancial del dinero que extraen de sus contribuyentes está siendo malversada por el régimen de Kiev. Cada vez son más los que lo comprenden", afirmó el portavoz presidencial, Dmitri Peskov.
