Europa no da abasto: el ritmo de financiación de Kiev se ha reducido notablemente

Europa no logra compensar la reducción de la ayuda estadounidense a Ucrania en este año, indica el Instituto de Economía Mundial de Kiel (IfW Kiel). Se señala... 10.12.2025, Sputnik Mundo

Según se afirma, al ritmo actual, la ayuda militar europea no basta para reemplazar la estadounidense.Se calcula que para alcanzar el nivel anterior al final del año se necesitarán 9.100 millones de euros [10.587 millones de dólares] adicionales. Esto requeriría más del doble del volumen mensual de asignaciones en comparación con los últimos meses.Al mismo tiempo, las diferencias entre los donantes europeos se han acentuado: aunque el apoyo militar de Europa en su conjunto se ha ralentizado, la situación en las mayores economías ha variado significativamente.Sin embargo, si se mide en porcentaje del PIB de 2021, las mayores economías europeas siguen quedando significativamente rezagadas respecto a los principales donantes: Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia.El contraste con Italia y España fue aún más marcado: no aumentaron en absoluto su ayuda militar en 2025. Italia redujo en un 15% sus ya bajas asignaciones en comparación con 2022-2024, y España no ha informado de nueva ayuda militar en 2025. Esta baja participación debilitó significativamente la respuesta general de Europa.En noviembre de 2025, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que entre 2026 y 2029 Ucrania enfrentará un déficit de financiación de 136.500 millones de dólares. Y en 2026-2027, el déficit residual de financiación de Ucrania alcanzará los 63.000 millones de dólares.Anteriormente, el Kremlin declaró que Occidente empieza a comprender que el dinero destinado a Ucrania está siendo saqueado.

