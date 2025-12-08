https://noticiaslatam.lat/20251208/una-alianza-basada-en-vender-armas-y-crear-enemigos-externos-que-crisis-de-credibilidad-enfrenta-la-1169220320.html

Una alianza basada en "vender armas y crear enemigos externos": ¿qué crisis de credibilidad enfrenta la UE?

Todo comenzó luego de que la Comisión Europea (CE) decidiera sancionar con una multa a la red social por supuesta falta de transparencia, escasos controles de fake news y publicidad engañosa. El multimillonario de origen sudafricano rechazó los señalamientos y afirmó que "la Unión Europea debería ser abolida y la soberanía devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a sus ciudadanos". El pleito entre Bruselas y Elon Musk ocurre en momentos en que la Unión Europea atraviesa por algunos escándalos, como el caso de la exjefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien fue imputada por presunto fraude al supuestamente haber beneficiado al Colegio de Europa —que ella misma dirigía— con un contrato al Colegio de Europa para la formación de jóvenes futuros diplomáticos. Esta nueva controversia recuerda al llamado Qatargate, una red de sobornos destapada en 2022, en la que se descubrió que países como Marruecos y Catar pagaron cientos de miles de dólares a eurodiputados para que legislaran a favor de sus intereses, un caso que, por cierto, no ha sido resuelto. En ese sentido, la credibilidad de la Unión Europea (UE) no pasa por su mejor momento. Alrededor del 26% de los ciudadanos de los 27 países que conforman el bloque considera que las élites políticas de Bruselas no van por un buen camino para velar por los asuntos colectivos del grupo, como la seguridad y la economía, según la más reciente encuesta del Eurobarómetro, que realiza el propio Parlamento europeo. Luis Huacuja, internacionalista y coordinador de Diplomacia Parlamentaria en la Comisión de Relaciones Exteriores de México, asegura a Sputnik que existe una "falta de liderazgo en los países europeos como Francia y Alemania, y en general en todo aquello que en su momento fue la base del proyecto que conocemos como la Unión Europea". Según él, las posturas del bloque en muchos asuntos internacionales "son insuficientes" por ser "tibias y pasivas". El politólogo italiano Alberto Alemanno declaró en redes sociales que "es difícil imaginar un peor momento para que la Unión Europea se enfrente a un escándalo que afecte a la integridad pública”, en referencia al caso de Federica Mogherini. De hecho, ex exacadémico de Harvard también dijo que "la Unión Europea necesita un organismo de supervisión especial, más allá de la Fiscalía Europea, ya que no puede seguir dependiendo únicamente del sistema judicial belga en el país donde se encuentran las instituciones del bloque". Egremy observa que Bruselas está muy enfocada en problemas que trascienden sus fronteras y en los que no tendría por qué involucrarse. Como ejemplo, cita el allejamiento del bloque de economías como la india o la china, en su negativa por querer ver al mundo "más allá del eurocentrismo".

