Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20251209/un-48-de-los-hogares-argentinos-recurrio-a-alternativas-para-cubrir-sus-gastos-a-fin-de-mes-segun-1169228392.html
Un 48% de los hogares argentinos recurrió a alternativas para cubrir sus gastos a fin de mes, según un estudio
Un 48% de los hogares argentinos recurrió a alternativas para cubrir sus gastos a fin de mes, según un estudio
Sputnik Mundo
De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), un 48% de los hogares en el segundo trimestre del año tuvieron que recurrir a medidas... 09.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-09T06:39+0000
2025-12-09T06:39+0000
javier milei
argentina
endeudamiento
economía
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/09/1169228602_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_77442452d0b7372b83624e814d0785e8.jpg
En específico, el 35% de los hogares gastó sus ahorros para cumplir con sus compromisos financieros, el 25% se endeudó y el 9% vendió pertenencias.El estudio señala que el aumento del costo de los servicios públicos, consecuencia directa de la reducción de subsidios por parte del Gobierno de Javier Milei, ha sido uno de los factores más críticos.Mientras que en noviembre de 2023 los servicios representaban el 4% del salario promedio, en 2025 ya equivalen al 11%, multiplicando la presión sobre los ingresos familiares.La situación crediticia también muestra señales de alarma. El 18% de los hogares de clase media mantiene deudas con bancos, superando ampliamente el 12% de los sectores de menores ingresos.Paralelamente, la morosidad en créditos personales alcanzó el 9,1%, el nivel más alto desde que existen registros oficiales. A este escenario se suma la crisis empresarial: el 47,5% de las industrias enfrenta dificultades para cumplir sus pagos corrientes, mientras que el 40,3 % redujo su actividad y el 21% recortó personal.
https://noticiaslatam.lat/20251209/caida-de-la-pobreza-en-argentina-se-debe-a-la-comparacion-con-un-momento-de-excesiva-crisis-dice-1169225137.html
argentina
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/09/1169228602_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_bd131454497ae89e28bfbf7cb477b48c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
javier milei, argentina, endeudamiento
javier milei, argentina, endeudamiento

Un 48% de los hogares argentinos recurrió a alternativas para cubrir sus gastos a fin de mes, según un estudio

06:39 GMT 09.12.2025
© AP Photo / Natacha PisarenkoPuesto de fruta en Argentina
Puesto de fruta en Argentina - Sputnik Mundo, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Síguenos en
De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), un 48% de los hogares en el segundo trimestre del año tuvieron que recurrir a medidas extraordinarias como el endeudamiento para cumplir con los gastos a final de mes.
En específico, el 35% de los hogares gastó sus ahorros para cumplir con sus compromisos financieros, el 25% se endeudó y el 9% vendió pertenencias.

"Los hogares que mostraron estar en un peor estado son los de deciles medios: el 53% de estos hogares tuvieron que desplegar estrategias para complementar ingresos. Este grupo se destaca por gastar ahorros y por endeudarse con entidades financieras más que los sectores bajos y altos", señala el documento.

El estudio señala que el aumento del costo de los servicios públicos, consecuencia directa de la reducción de subsidios por parte del Gobierno de Javier Milei, ha sido uno de los factores más críticos.
Mientras que en noviembre de 2023 los servicios representaban el 4% del salario promedio, en 2025 ya equivalen al 11%, multiplicando la presión sobre los ingresos familiares.
La pobreza en Argentina llega a su nivel más bajo desde 2018, refiere estudio - Sputnik Mundo, 1920, 09.12.2025
América Latina
Caída de la pobreza en Argentina se debe a la comparación "con un momento de excesiva crisis", dice experto
02:54 GMT
La situación crediticia también muestra señales de alarma. El 18% de los hogares de clase media mantiene deudas con bancos, superando ampliamente el 12% de los sectores de menores ingresos.
Paralelamente, la morosidad en créditos personales alcanzó el 9,1%, el nivel más alto desde que existen registros oficiales. A este escenario se suma la crisis empresarial: el 47,5% de las industrias enfrenta dificultades para cumplir sus pagos corrientes, mientras que el 40,3 % redujo su actividad y el 21% recortó personal.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала