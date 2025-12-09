https://noticiaslatam.lat/20251209/un-48-de-los-hogares-argentinos-recurrio-a-alternativas-para-cubrir-sus-gastos-a-fin-de-mes-segun-1169228392.html

Un 48% de los hogares argentinos recurrió a alternativas para cubrir sus gastos a fin de mes, según un estudio

Un 48% de los hogares argentinos recurrió a alternativas para cubrir sus gastos a fin de mes, según un estudio

De acuerdo con un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), un 48% de los hogares en el segundo trimestre del año tuvieron que recurrir a medidas... 09.12.2025

javier milei

argentina

endeudamiento

economía

En específico, el 35% de los hogares gastó sus ahorros para cumplir con sus compromisos financieros, el 25% se endeudó y el 9% vendió pertenencias.El estudio señala que el aumento del costo de los servicios públicos, consecuencia directa de la reducción de subsidios por parte del Gobierno de Javier Milei, ha sido uno de los factores más críticos.Mientras que en noviembre de 2023 los servicios representaban el 4% del salario promedio, en 2025 ya equivalen al 11%, multiplicando la presión sobre los ingresos familiares.La situación crediticia también muestra señales de alarma. El 18% de los hogares de clase media mantiene deudas con bancos, superando ampliamente el 12% de los sectores de menores ingresos.Paralelamente, la morosidad en créditos personales alcanzó el 9,1%, el nivel más alto desde que existen registros oficiales. A este escenario se suma la crisis empresarial: el 47,5% de las industrias enfrenta dificultades para cumplir sus pagos corrientes, mientras que el 40,3 % redujo su actividad y el 21% recortó personal.

