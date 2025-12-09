Rusia libera una localidad y derriba un caza Su-27 en la última jornada de combates
17:22 GMT 09.12.2025 (actualizado: 18:03 GMT 09.12.2025)
Soldado ruso en la zona de la operación militar especial
© Sputnik / Sergey Bobylev/
Fuerzas rusas liberaron la localidad de Ostápovskoye, en la región de Dnepropetrovsk, en la última jornada de la operación militar especial, reportó la Defensa rusa. Su liberación supone para las tropas de Kiev el riesgo de perder la línea defensiva a lo largo del río Gaichur y genera las condiciones para un posterior avance de las FFAA de Rusia.
De acuerdo con la entidad, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó hasta 425 militares ucranianos y el grupo Oeste causó a más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 445 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 210 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 235 militares.
"Las tropas rusas asestaron golpes contra una empresa de la industria militar de Ucrania, instalaciones de infraestructura energética utilizadas por las FFAA ucranianas, un taller de montaje y lugares de almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones armadas ucranianas y de mercenarios en 157 zonas", destacan desde el organismo castrense.
La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó una bomba con kit de guiado y planeo, 13 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó un caza Su-27 y 280 aeronaves no tripuladas.
Ucrania perdió unos 1.285 militares en las últimas 24 horas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 669 aviones militares ucranianos, 283 helicópteros, 101.411 drones, 639 sistemas de misiles antiaéreos, 26.467 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.627 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.815 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 48.692 vehículos militares especiales.
