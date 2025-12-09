https://noticiaslatam.lat/20251209/mexico-anuncia-operaciones-militares-con-guatemala-podria-eeuu-sacar-provecho-de-esto-1169253027.html

México anuncia operaciones militares con Guatemala: ¿podría EEUU sacar provecho de esto?

México anuncia operaciones militares con Guatemala: ¿podría EEUU sacar provecho de esto?

09.12.2025

El Ejército mexicano realizará "operaciones coincidentes" con Guatemala para combatir al crimen organizado, que lleva a cabo varias de sus actividades delincuenciales en esta zona fronteriza, informó el general y titular de la Secretaría de Defensa de México, Ricardo Trevilla."Se va a aplicar un plan para realizar operaciones coincidentes a lo largo de la frontera con fuerzas del Ejército mexicano en nuestro territorio y con personal de Guatemala", señaló Trevilla, quien añadió que las acciones "se prolongarán el tiempo que se requiera", en caso de ser necesario. También reconoció que en la frontera con Guatemala operan dos grupos criminales, "uno perteneciente al cártel de Sinaloa y otro al cártel de Chiapas y Guatemala". Un día antes, el Ministerio de Defensa de Guatemala había confirmado que se registraron varios enfrentamientos entre las fuerzas guatemaltecas y cárteles mexicanos, por lo cual se solicitó un patrullaje binacional, sin la intervención de terceros. Desde hace varios años, esta región ha sido utilizada para el trasiego ilegal de drogas y armas, según han admitido los Gobiernos de ambas naciones.Víctor Hernández, maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King's College de Londres, consideró en entrevista con Sputnik que se trata de anuncio "más cosmético que sustancial", ya serán operaciones que ni siquiera podrían definirse como conjuntas, sino coordinadas a distancia: es decir, que cada Ejército realizará operaciones en su territorio, aunque al mismo tiempo. O al menos eso fue lo que quedó claro en el discurso del general Trevilla. Sin embargo, advierte que un aumento en la cooperación militar entre ambos países es especialmente delicado en un contexto geopolítico en el que EEUU mantiene un gran despliegue militar en el Caribe bajo el pretexto de combatir a los cárteles. En ese sentido, dice que a Washington le favorecería que más países de la región pidan ayuda o reconozcan que se sienten rebasados por el crimen organizado. "Históricamente, América Latina ha sido depredada por el intervencionismo estadounidense. Algunos países seguro alzarán la mano y permitirán una presencia continua militar de EEUU con todo esto de la supuesta lucha contra el narcotráfico. Vemos eso con Costa Rica, aunque con ciertos límites, o Ecuador o Guyana o Antigua y Barbuda", señala el también director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos. El analista subraya que no es la primera vez que el Ejército de México hace un anuncio de esta naturaleza en relación Guatemala, ya que ese tipo de acciones ocurrieron también durante los Gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). Sin embargo, Hernández destaca el hecho de que, aunque la frontera sur de México tradicionalmente ha sido tierra fértil para muchas actividades ilegales, no exista un acuerdo bilateral en el rubro de seguridad. Guatemala reportó recientemente 12 ataques de grupos criminales mexicanos contra su Ejército en Agua Zarca, Huehuetenango. Además, en junio pasado, las fuerzas mexicanas cruzaron por un breve tiempo a territorio guatemalteco durante un operativo contra el crimen organizado, en el cual murió un hombre y un soldado de ese país resultó herido.

