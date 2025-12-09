https://noticiaslatam.lat/20251209/la-produccion-de-autos-en-mexico-registra-una-fuerte-caida-en-noviembre-por-la-baja-en-las-1169217550.html

La producción de autos en México registra una fuerte caída en noviembre por la baja en las exportaciones

Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el undécimo mes del año se ensamblaron 322.205 vehículos... 09.12.2025, Sputnik Mundo

Esta estadística, reportada por el diario Milenio, marca la primera baja reportada para un mes de noviembre en México desde 2021, resultando en la mayor reducción interanual para ese mes en los últimos cuatro años.El factor principal detrás de este notorio retroceso en la producción se debe a una menor actividad de exportación. En noviembre de 2025, las armadoras mexicanas enviaron al extranjero 279.342 autos, lo que representa una disminución del 3,4% frente a las cifras registradas en el mismo lapso de 2024. Esta caída en los envíos al exterior es considerada la reducción más pronunciada desde 2022, un periodo en el que las empresas ya estaban llevando a cabo ajustes en sus plantas para la introducción de nuevos modelos.Gran parte de esta problemática se ancla en la fuerte dependencia al mercado estadounidense, destino de aproximadamente el 70% de la producción automotriz nacional. Las empresas locales están ajustando activamente sus líneas de producción ante la falta de reglas claras sobre los aranceles que Washington está implementando a todo vehículo importado. Esta incertidumbre comercial obliga a las compañías a tomar precauciones estratégicas en sus operaciones.A pesar del declive puntual de noviembre, las cifras acumuladas de producción en los primeros once meses del año mostraron un resultado ligeramente positivo. Entre enero y noviembre de 2025, se armaron 3.709.533 vehículos en el país, lo que representa un modesto incremento del 1,46% en comparación con el mismo lapso del año previo. Este desempeño indica que el crecimiento registrado a lo largo del año mitigó parcialmente el impacto de la fuerte caída al cierre.En contraste con la producción acumulada, las exportaciones totales de enero a noviembre de 2025 ya reflejaron una variación negativa. Durante este periodo, se enviaron a otros países 3.160.741 unidades, lo que representa una caída del 1,63% en comparación con los once meses iniciales de 2024.

