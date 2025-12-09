Mundo
Economía (imagen referencial) - Sputnik Mundo, 1920
Economía
Sputnik te explica procesos económicos complejos en palabras simples.
https://noticiaslatam.lat/20251209/la-produccion-de-autos-en-mexico-registra-una-fuerte-caida-en-noviembre-por-la-baja-en-las-1169217550.html
La producción de autos en México registra una fuerte caída en noviembre por la baja en las exportaciones
La producción de autos en México registra una fuerte caída en noviembre por la baja en las exportaciones
Sputnik Mundo
Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el undécimo mes del año se ensamblaron 322.205 vehículos... 09.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-09T07:36+0000
2025-12-09T07:36+0000
aranceles
méxico
exportaciones
inegi
s&p
donald trump
automóviles
economía
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1c/1164919559_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50417c2002ec9c06dcc896d43a453550.jpg
Esta estadística, reportada por el diario Milenio, marca la primera baja reportada para un mes de noviembre en México desde 2021, resultando en la mayor reducción interanual para ese mes en los últimos cuatro años.El factor principal detrás de este notorio retroceso en la producción se debe a una menor actividad de exportación. En noviembre de 2025, las armadoras mexicanas enviaron al extranjero 279.342 autos, lo que representa una disminución del 3,4% frente a las cifras registradas en el mismo lapso de 2024. Esta caída en los envíos al exterior es considerada la reducción más pronunciada desde 2022, un periodo en el que las empresas ya estaban llevando a cabo ajustes en sus plantas para la introducción de nuevos modelos.Gran parte de esta problemática se ancla en la fuerte dependencia al mercado estadounidense, destino de aproximadamente el 70% de la producción automotriz nacional. Las empresas locales están ajustando activamente sus líneas de producción ante la falta de reglas claras sobre los aranceles que Washington está implementando a todo vehículo importado. Esta incertidumbre comercial obliga a las compañías a tomar precauciones estratégicas en sus operaciones.A pesar del declive puntual de noviembre, las cifras acumuladas de producción en los primeros once meses del año mostraron un resultado ligeramente positivo. Entre enero y noviembre de 2025, se armaron 3.709.533 vehículos en el país, lo que representa un modesto incremento del 1,46% en comparación con el mismo lapso del año previo. Este desempeño indica que el crecimiento registrado a lo largo del año mitigó parcialmente el impacto de la fuerte caída al cierre.En contraste con la producción acumulada, las exportaciones totales de enero a noviembre de 2025 ya reflejaron una variación negativa. Durante este periodo, se enviaron a otros países 3.160.741 unidades, lo que representa una caída del 1,63% en comparación con los once meses iniciales de 2024.
https://noticiaslatam.lat/20250203/sector-automotriz-de-mexico-eeuu-debilita-a-la-industria-mas-integrada-en-norteamerica-1160950546.html
https://noticiaslatam.lat/20250829/los-aranceles-de-eeuu-estarian-afectando-a-las-maquiladoras-en-mexico-1165871177.html
méxico
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/07/1c/1164919559_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5d6d335b940c5517e121c32528798e19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aranceles, méxico, exportaciones, inegi, s&p, donald trump, automóviles
aranceles, méxico, exportaciones, inegi, s&p, donald trump, automóviles

La producción de autos en México registra una fuerte caída en noviembre por la baja en las exportaciones

07:36 GMT 09.12.2025
© AP Photo / Matthias SchraderEmpleados del fabricante de automóviles alemán Volkswagen
Empleados del fabricante de automóviles alemán Volkswagen - Sputnik Mundo, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Síguenos en
Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el undécimo mes del año se ensamblaron 322.205 vehículos, lo que representó un drástico descenso del 8,4% en comparación con el mismo periodo del 2024.
Esta estadística, reportada por el diario Milenio, marca la primera baja reportada para un mes de noviembre en México desde 2021, resultando en la mayor reducción interanual para ese mes en los últimos cuatro años.
El factor principal detrás de este notorio retroceso en la producción se debe a una menor actividad de exportación. En noviembre de 2025, las armadoras mexicanas enviaron al extranjero 279.342 autos, lo que representa una disminución del 3,4% frente a las cifras registradas en el mismo lapso de 2024.
Esta caída en los envíos al exterior es considerada la reducción más pronunciada desde 2022, un periodo en el que las empresas ya estaban llevando a cabo ajustes en sus plantas para la introducción de nuevos modelos.
Ensambladora de automóvilesen México - Sputnik Mundo, 1920, 03.02.2025
Economía
Sector automotriz de México: "EEUU debilita a la industria más integrada en Norteamérica"
3 de febrero, 05:08 GMT
Gran parte de esta problemática se ancla en la fuerte dependencia al mercado estadounidense, destino de aproximadamente el 70% de la producción automotriz nacional. Las empresas locales están ajustando activamente sus líneas de producción ante la falta de reglas claras sobre los aranceles que Washington está implementando a todo vehículo importado. Esta incertidumbre comercial obliga a las compañías a tomar precauciones estratégicas en sus operaciones.
A pesar del declive puntual de noviembre, las cifras acumuladas de producción en los primeros once meses del año mostraron un resultado ligeramente positivo. Entre enero y noviembre de 2025, se armaron 3.709.533 vehículos en el país, lo que representa un modesto incremento del 1,46% en comparación con el mismo lapso del año previo. Este desempeño indica que el crecimiento registrado a lo largo del año mitigó parcialmente el impacto de la fuerte caída al cierre.
Los comercios fronterizos pasan por momentos complicados desde el segundo mandato de Trump. - Sputnik Mundo, 1920, 29.08.2025
América Latina
Los aranceles de EEUU estarían afectando a las maquiladoras en México
29 de agosto, 01:06 GMT
En contraste con la producción acumulada, las exportaciones totales de enero a noviembre de 2025 ya reflejaron una variación negativa. Durante este periodo, se enviaron a otros países 3.160.741 unidades, lo que representa una caída del 1,63% en comparación con los once meses iniciales de 2024.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2025 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала