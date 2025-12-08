https://noticiaslatam.lat/20251208/una-persona-sufre-heridas-multiples-por-un-ataque-con-un-dron-fpv-desde-ucrania-1169203595.html
Una persona sufre heridas múltiples por un ataque con un dron FPV desde Ucrania
Una persona sufre heridas múltiples por un ataque con un dron FPV desde Ucrania
Sputnik Mundo
Un residente de la región fronteriza rusa de Bélgorod sufrió heridas múltiples por un ataque lanzado desde Ucrania con un dron de visión remota, denunció el... 08.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-08T05:46+0000
2025-12-08T05:46+0000
2025-12-08T05:46+0000
defensa
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/13/1150592331_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_69ac0eb8d6f07868c83849936e448b1a.jpg
Gladkov agregó que la víctima, con múltiples heridas por metralla, fue trasladada a un hospital y está recibiendo la ayuda necesaria en la unidad de cuidados intensivos.Rodión Miróshnik, comisionado de la Cancillería rusa para los crímenes del régimen de Kiev, ya reaccionó al ataque.
https://noticiaslatam.lat/20251206/rusia-realiza-un-ataque-combinado-con-misiles-kinzhal-contra-ucrania-en-una-jornada-de-combates-1169165326.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/13/1150592331_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd5d52fac74a243a617ca46f98e304c1.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa
Una persona sufre heridas múltiples por un ataque con un dron FPV desde Ucrania
Un residente de la región fronteriza rusa de Bélgorod sufrió heridas múltiples por un ataque lanzado desde Ucrania con un dron de visión remota, denunció el gobernador Viacheslav Gladkov.
"Un dron FPV atacó deliberadamente a un hombre que iba en bicicleta en la aldea de Gora-Podol, en el municipio de Gráivoron", publicó el gobernador en la red social Max.
Gladkov agregó que la víctima, con múltiples heridas por metralla, fue trasladada a un hospital y está recibiendo la ayuda necesaria en la unidad de cuidados intensivos.
6 de diciembre, 13:19 GMT
Rodión Miróshnik, comisionado de la Cancillería rusa para los crímenes del régimen de Kiev, ya reaccionó al ataque.
"Resulta prácticamente imposible tomar a un ciclista de paisano por un militar, es un ataque intencional contra un civil", comentó Miróshnik en la red social Max.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.