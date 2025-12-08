https://noticiaslatam.lat/20251208/una-persona-sufre-heridas-multiples-por-un-ataque-con-un-dron-fpv-desde-ucrania-1169203595.html

Una persona sufre heridas múltiples por un ataque con un dron FPV desde Ucrania

Un residente de la región fronteriza rusa de Bélgorod sufrió heridas múltiples por un ataque lanzado desde Ucrania con un dron de visión remota, denunció el...

Gladkov agregó que la víctima, con múltiples heridas por metralla, fue trasladada a un hospital y está recibiendo la ayuda necesaria en la unidad de cuidados intensivos.Rodión Miróshnik, comisionado de la Cancillería rusa para los crímenes del régimen de Kiev, ya reaccionó al ataque.

