Una persona sufre heridas múltiples por un ataque con un dron FPV desde Ucrania
Sputnik Mundo
Un residente de la región fronteriza rusa de Bélgorod sufrió heridas múltiples por un ataque lanzado desde Ucrania con un dron de visión remota, denunció el... 08.12.2025
defensa
Gladkov agregó que la víctima, con múltiples heridas por metralla, fue trasladada a un hospital y está recibiendo la ayuda necesaria en la unidad de cuidados intensivos.Rodión Miróshnik, comisionado de la Cancillería rusa para los crímenes del régimen de Kiev, ya reaccionó al ataque.
Una persona sufre heridas múltiples por un ataque con un dron FPV desde Ucrania

05:46 GMT 08.12.2025
Un militar ucraniano con un dron
Un residente de la región fronteriza rusa de Bélgorod sufrió heridas múltiples por un ataque lanzado desde Ucrania con un dron de visión remota, denunció el gobernador Viacheslav Gladkov.
"Un dron FPV atacó deliberadamente a un hombre que iba en bicicleta en la aldea de Gora-Podol, en el municipio de Gráivoron", publicó el gobernador en la red social Max.
Gladkov agregó que la víctima, con múltiples heridas por metralla, fue trasladada a un hospital y está recibiendo la ayuda necesaria en la unidad de cuidados intensivos.
Rodión Miróshnik, comisionado de la Cancillería rusa para los crímenes del régimen de Kiev, ya reaccionó al ataque.
"Resulta prácticamente imposible tomar a un ciclista de paisano por un militar, es un ataque intencional contra un civil", comentó Miróshnik en la red social Max.
