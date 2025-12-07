https://noticiaslatam.lat/20251207/la-inauguracion-del-vuelo-directo-china-argentina-transmite-una-vision-estrategica-de-gran-alcance-1169174441.html

La inauguración del vuelo directo China-Argentina "transmite una visión estratégica de gran alcance"

La inauguración del vuelo directo China-Argentina "transmite una visión estratégica de gran alcance"

De acuerdo al medio, este vuelo inaugural, que tocó tierra el pasado 4 de diciembre al aterrizar en Buenos Aires, subraya el compromiso de China con una apertura de alto nivel, proporcionando bienes públicos tangibles a la comunidad global, con un enfoque particular en las naciones del sur global. El diario señala que la inauguración de la ruta tiene el efecto inmediato de desmantelar la distancia geográfica, que durante mucho tiempo actuó como una barrera natural entre China y Argentina. El corredor aéreo conecta de manera fluida algo más que dos ciudades, facilitando el flujo de personas, mercancías, capital e información a través del vasto océano.El cambio más significativo que trae consigo el vuelo directo es la regularización y la mejora de los intercambios humanos, culturales y comerciales, señala el artículo. Cuando los turistas chinos y las empresas latinoamericanas pueden viajar con mayor facilidad y regularidad, y cuando las interacciones en campos como la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología se realizan a un menor costo, la profundidad y la resistencia de las relaciones bilaterales crecen intrínsecamente.Desde la perspectiva económica, asegura el Global Times, la ruta aérea servirá directamente a las estructuras económicas altamente complementarias y a los crecientes intereses compartidos entre China y América Latina. Para Argentina, este enlace inyecta un fuerte impulso a su propia recuperación y crecimiento económico al conectarla con Asia, la región más dinámica del mundo. Para China, representa un paso vital para optimizar su presencia en el mercado global y mejorar la diversidad y resiliencia de sus cadenas de suministro. El hecho de que la escala intermedia —Nueva Zelanda— también se beneficie convierte a un proyecto en el que todos ganan.En ese sentido, el diario afirma que este corredor aéreo directo marca un hito clave en la conectividad entre China y América Latina, y sirve como un vívido ejemplo de la "conectividad de infraestructura" dentro de la iniciativa de la Franja y la Ruta.Vale recordar que el gigante asiático y la región están tejiendo activamente una red de transporte marítimo, terrestre y aéreo que abarca medio mundo, con ejemplos como el puerto de Chancay en Perú y otras rutas directas a Cuba, México y Brasil. "A través de acciones concretas, China ayuda a acelerar la conectividad y la modernización de la infraestructura en el sur global, elevando la cooperación sur-sur a un pilar estratégico", señalan.La editorial asegura que, en un panorama internacional cada vez más complejo, marcado por el proteccionismo y el sentimiento antiglobalización, el vuelo más largo del mundo también conlleva un simbolismo profundo. El lanzamiento de la ruta China-Argentina es un apoyo concreto a la apertura y la conexión, demostrando cómo los países en desarrollo pueden crear bienes públicos a través de la cooperación independiente. Su modelo comercial viable también sirve como punto de referencia práctico para que otras naciones latinoamericanas establezcan rutas aéreas directas con China, concluye la nota, fortaleciendo la confianza en la coordinación de políticas y las expectativas de mercado.

