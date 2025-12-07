https://noticiaslatam.lat/20251207/el-descontento-publico-con-el-gobierno-aleman-alcanza-maximos-historicos-revelan-encuestas-1169190278.html
El descontento público con el Gobierno alemán alcanza máximos históricos, revelan encuestas
El descontento público con el Gobierno alemán alcanza máximos históricos, revelan encuestas
El desempeño del Gobierno 'negro-rojo' y del canciller federal Friedrich Merz (CDU) es ahora más impopular que nunca entre los votantes, según revela una
Mientras tanto, la cuota de los que están contentos con la gestión del Gobierno constituye solo el 21% —"un mínimo histórico absoluto", acentúa el medio al respecto.Al mismo tiempo, se registra un marcado descenso en la popularidad del canciller alemán, Friedrich Merz. De acuerdo con los datos, el 68% de los encuestados valora negativamente su labor, lo que supone un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación con la encuesta anterior.
El desempeño del Gobierno 'negro-rojo' y del canciller federal Friedrich Merz (CDU) es ahora más impopular que nunca entre los votantes, según revela una reciente encuesta del instituto INSA para medios locales.
"El 70% [de los encuestados] está insatisfecho con el trabajo de la coalición 'negro-roja' [entre la CDU/CSU y el SPD], la cifra más alta hasta ahora", se desprende de un sondeo realizado por el instituto INSA para medios locales.
Mientras tanto, la cuota de los que están contentos con la gestión del Gobierno constituye solo el 21% —"un mínimo histórico absoluto", acentúa el medio al respecto.
Al mismo tiempo, se registra un marcado descenso en la popularidad del canciller alemán, Friedrich Merz. De acuerdo con los datos, el 68% de los encuestados valora negativamente su labor, lo que supone un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación con la encuesta anterior.
