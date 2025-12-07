https://noticiaslatam.lat/20251207/el-descontento-publico-con-el-gobierno-aleman-alcanza-maximos-historicos-revelan-encuestas-1169190278.html

El descontento público con el Gobierno alemán alcanza máximos históricos, revelan encuestas

El descontento público con el Gobierno alemán alcanza máximos históricos, revelan encuestas

El desempeño del Gobierno 'negro-rojo' y del canciller federal Friedrich Merz (CDU) es ahora más impopular que nunca entre los votantes, según revela una

Mientras tanto, la cuota de los que están contentos con la gestión del Gobierno constituye solo el 21% —"un mínimo histórico absoluto", acentúa el medio al respecto.Al mismo tiempo, se registra un marcado descenso en la popularidad del canciller alemán, Friedrich Merz. De acuerdo con los datos, el 68% de los encuestados valora negativamente su labor, lo que supone un aumento de cuatro puntos porcentuales en comparación con la encuesta anterior.

