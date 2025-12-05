https://noticiaslatam.lat/20251205/significado-historico-las-principales-declaraciones-de-putin-y-modi-antes-de-su-reunion-privada-1169128513.html
"Significado histórico": las principales declaraciones de Putin y Modi antes de su reunión privada
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, hicieron una serie de declaraciones antes de iniciar su diálogo a... 05.12.2025, Sputnik Mundo
2025-12-05T07:04+0000
2025-12-05T07:04+0000
2025-12-05T09:18+0000
"Significado histórico": las principales declaraciones de Putin y Modi antes de su reunión privada
07:04 GMT 05.12.2025 (actualizado: 09:18 GMT 05.12.2025)
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, hicieron una serie de declaraciones antes de iniciar su diálogo a puerta cerrada. El jefe del Gobierno indio saludó cálidamente al mandatario ruso y señaló que se alegraba de volver a verlo, expresando su confianza en el éxito de la cumbre.
Sputnik reunió lo más destacado de las intervenciones de ambos mandatarios.
Modi: un acontecimiento de alcance histórico
"Su visita actual, estimado señor presidente, tiene un auténtico significado histórico. Exactamente hace 25 años usted visitó por primera vez la India como presidente de Rusia y sentó las bases de nuestra asociación estratégica. Para mí también es un acontecimiento importante, porque nos conocemos desde hace 25 años", señaló el primer ministro indio al concluir su bienvenida.
Modi subrayó que el papel desempeñado por Putin desde el año 2000 demuestra la visión de futuro del dirigente ruso, algo que también refleja el desarrollo sostenido de las relaciones entre la India y Rusia. Asimismo, expresó su esperanza de que el encuentro con Putin dé un nuevo impulso a la cooperación económica entre países.
"Que nuestra reunión insufle nuevo dinamismo a nuestra cooperación económica. Depositamos grandes expectativas en este encuentro y aguardamos resultados positivos", manifestó Modi.
El hecho de que Nueva Deli y Moscú intercambien de forma constante sus valoraciones sobre el conflicto ucraniano evidencia la profunda confianza
entre ambos países, remarcó el primer ministro. Agregó que la India es un país neutral y aboga por el pronto establecimiento de la paz en Ucrania.
"Mantenemos de forma coherente la postura de que la paz debe llegar cuanto antes y respaldamos los esfuerzos en esa dirección; todos debemos trabajar juntos", concluyó.
3 de diciembre, 19:06 GMT
Putin: nuevos ámbitos de cooperación entre Moscú y Deli
El presidente ruso agradeció al primer ministro indio por la invitación y destacó el carácter de confianza que distingue las relaciones entre Rusia y la India.
También calificó de amistosa y fructífera su reunión del día anterior con Modi. Durante el encuentro, los mandatarios, entre otros temas, abordaron los acontecimientos en Ucrania. Putin informó a Modi sobre las medidas de Moscú y Washington para buscar una solución pacífica.
Asimismo, agradeció al primer ministro indio sus esfuerzos por lograr una solución diplomática al conflicto en Ucrania.
El dirigente ruso también subrayó la ampliación de las posibilidades de cooperación entre ambos países en el ámbito técnico-militar. Los nuevos vectores incluyen la industria aeronáutica, la exploración espacial y también la inteligencia artificial, precisó el mandatario.
La visita de Putin a la India tiene lugar el 4 y 5 de diciembre.
